Нападение на Мирзали продолжило серию инцидентов с политэмигрантами из Азербайджана

16 марта 2021, 01:21

Оппозиционному блогеру из Азербайджана Мухаммеду Мирзали при нападении в Нанте пытались отрезать язык, рассказал "Кавказскому узлу" политэмигрант Эмин Ахмедбеков. Мирзали находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правозащитники обвинили в нападении власти Азербайджана, заявили о серии подобных инцидентов и призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать их.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционный азербайджанский блогер Мухаммед Мирзали, проживающий во Франции, подвергся 14 марта нападению неизвестного, который нанес ему несколько ножевых ранений. Мирзали госпитализирован в тяжелом состоянии.

Политэмигрант, руководитель русской редакции «Туран ТВ» (телеканал, зарегистрированный в Страсбурге, передающий любительские видео по спутниковой связи на Азербайджан) Эмин Ахмедбеков рассказал 15 марта корреспонденту «Кавказского узла», что нападение на Мухаммеда Мирзали 14 марта было не первым.

«Мухаммед Мирзали - один из критиков режима Алиева. Он проживает в Нанте. 6 октября 2020 года в него уже стреляли. Три пули попали внутрь машины, одна - ему в руку. Нападавших до сих пор не нашли. 14 марта в центре Нанта, около 14-15 часов шесть человек напали на него, избили, порезали. Ему пытались отрезать язык, но он не разжал зубы. Ему порезали лицо, шею, рот, ранили ноги, живот, спину, перерезали пальцы рук. Но не убили. До трех часов ночи он был на операции, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Все эти подробности мне рассказала мать Мирзали», - рассказал Ахмедбеков.

По его словам, Мирзали активно участвовал в акциях протеста против азербайджанских властей, которые проходили перед зданием посольства в Париже и других городах Европы.

Перед внеочередными выборами президента Азербайджана в 2018 году эмигрировавшие в Европе активисты запустили флешмоб "Расскажем о диктаторе". Мухаммед Мирзали, как и некоторые другие блогеры, вел кампанию на своей странице "Made in Azerbaijan" в соцсети Facebook.

«Он - один из активнейших блогеров Азербайджана, находящийся в эмиграции. У него очень популярный Youtube-канал, очень часто он выступает на других каналах и дает интервью о пытках и ситуации с правами человека в Азербайджане. Версию о том, что он пострадал из-за армяно-азербайджанского конфликта, я не допускаю. В диаспоре как такового конфликта нет, многие азербайджанцы и армяне ведут совместный бизнес, я общаюсь с армянскими активистами. Нападавшие говорили на азербайджанском языке», - отметил Ахмедбеков.

Он отметил, что полиция пока не установила личности нападавших. «С 2017 года началось давление на его семью, которая проживает в Азербайджане. Отца, мать, сестер неоднократно забирали в управление полиции Гейчайского района Азербайджана. В 2018 году отца и мужа старшей сестры доставили в Главное управление по борьбе с бандитизмом, избили, продержали несколько дней. Отец и мать на старости лет были вынуждены покинуть Азербайджан, сейчас им предоставили политическое убежище во Франции», - уточнил Ахмедбеков.

Мирзали в 2018 году жаловался на преследование родственников в Азербайджане. В частности, в феврале 2018 года был арестован в административном порядке на 30 суток муж его сестры Эльман Агаев. Кроме того, по словам Мирзали, задерживали его отца. От родственников блогера требовали, чтобы он прекратил оппозиционную деятельность.

«На многих блогеров были нападения в Европе. Напали на Орхана Агаева в Берлине 13 февраля этого года, избили и нанесли переломы. В прошлом году, 6 января напали на Габиля Мамедова. Поступают постоянные угрозы. Но нападавших не находят», - отметил журналист.

По его словам, нападения на блогеров и правозащитников начались примерно в 2018 году. «Во Франции 29 января 2020 года за правозащитником Видади Искендерли в течении нескольких минут следил неизвестный автомобиль. В декабре 2018 года в центре Страсбурга неизвестные напали на президенте "Туран ТВ" Ганимат Заидова, нанесли ему удар в спину и отняли у него телефон. Целью нападения был телефон со всеми контактами и перепиской. В январе 2020 года один из сотрудников посольства Франции в Азербайджане заявил посетителю посольства, что скоро Ганимат Заидов будет депортирован и доставлен в Азербайджан. Обо всех этих случаях активисты заявили в полицию», - рассказал Ахмедбеков.

При этом он отметил, что после нападения на Мирзали несколько правозащитников из Азербайджана выступили с совместным заявлением.

«Я думаю, что это уже очень серьезное избиение, причем в центре Нанта, на площади, которая нашпигована камерами безопасности. Французские СМИ при этом не очень-то уделяют мнения Азербайджану, но несколько правозащитников обратились с совместным заявлением к дипломатам и следователям европейских стран с просьбой расследовать все эти преступления», - добавил Ахмедбеков.

В заявлении "Диктатор Азербайджана не ограничивается пытками и репрессиями внутри страны", подписанном Институтом Мира и Демократии, Независимым движением AND и спутниковым телевидением "Туран ТВ" (Страсбург, Франция), копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», подписанты обращаются «к правоохранительным органам Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и США с просьбой проявить бдительность в отношении террористов, специально нанятых диктатором Азербайджана для подавления критики диктаторского режима в Азербайджане».

Подписавшая обращение директор Института Мира и демократии Лейла Юнусова, проживающая в Нидерландах, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что планирует направить «это обращения в МИД Нидерландов, депутату парламента, интересующемуся этой темой, и подобным же образом поступят подписанты в других странах».

По ее словам, она лично не знакома с Мухамеддом Мирзали, однако считает очевидным, что он пострадал за политическую и правозащитную деятельность. «Это нападение связано с тем, что на сегодняшний день в Азербайджане разгромлено гражданское общество, нет независимых НКО, журналистов, которые говорили бы о пытках. Мы считаем, что в Азербайджане 144 политзаключенных. Например, после протестов в Тертерском районе 11 граждан просто убили, еще 25 получили по 15-20 лет тюрьмы. И это только то, что мне удалось собрать - в реальность пострадавших, возможно, больше ста. По всем этим делам проходили военные закрытые суды далеко от Баку. Всем им вменили «измену родине», назвали армянскими шпионами», - рассказала Юнусова.

По "тертерскому делу" следствие и суды были закрытыми. Согласно заявлению силовых ведомств, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы.

Юнусова отметила, что "независимыми остались только голоса за пределами Азербайджана". "Такие, как Мухаммед Мирзали, поднимали эти темы, но и их пытаются заставить замолчать. Так, Габиль Мамедов в Германии отвез своего сына в школу, и сразу же получил сильные удары, его избили. В США в январе 2020 года азербайджанской активистке прокололи колеса автомобиля", - рассказала Юнусова.