Защита попросила оправдать обвиняемых по делу Toplum TV

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Адвокаты обвиняемых по делу Toplum TV завершили свои заключительные выступления в Бакинском суде по тяжким преступлениям, призвав оправдать всех обвиняемых. Обвинение не подкреплено доказательствами, а некоторые его положения противоречат материалам дела и действующим законам, указали защитники.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 8 июня гособвинитель запросил для обвиняемых длительные сроки тюремного заключения - от 13 до 16 лет.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV - Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Toplum TV 6 июля были продолжены заключительные выступления адвокатов. Адвокат члена Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева Гюнай Исмайлова указала на несостоятельность оснований для ареста своего подзащитного по обвинению в контрабанде.

«Гюнай Исмайлова указала, что у Рамиля Бабаева вообще не было заграничного паспорта. Он несколько раз ездил в Турцию по личным делам по удостоверению личности (внутреннему паспорту Азербайджана; Турция пропускает граждан Азербайджана по этим документам, - прим. "Кавказского узла"). Адвокат обратила внимание на то, что следствие утверждает, будто Бабаев ездил в Турцию, чтобы вывезти переведенные в банки этой страны деньги западных доноров, однако это невозможно. Как подчеркнула адвокат, без заграничного паспорта в турецких банках Бабаеву не выдали бы деньги», - рассказал “Кавказскому узлу” наблюдавший за процессом активист.

Она также указала на отсутствие документальных доказательств и экспертного заключения о том, что на банковские счета Бабаева в Азербайджане поступали средства из-за рубежа.

Затем Исмайлова выступила в защиту другого сотрудника ИДИ Илькина Амрахова, также указав на необоснованность обвинений против этого молодого человека. По ее словам, Амрахов также не имеет заграничного паспорта и вообще не выезжал из страны.

«Следствие утверждает, что Илькин Амрахов якобы участвовал в распределении денег, ввезенных контрабандным путем. Однако, как отметила адвокат, это является вымыслом, поскольку ни обвиняемые по делу, ни свидетели не давали показаний о том, что получали от Илькина Амрахова какие-либо суммы денег или передавали их ему. Более того, на его банковский счет в Азербайджане не поступало никаких средств, кроме студенческой стипендии и его собственных небольших взносов, и уж тем более не было поступлений в иностранной валюте», - рассказал источник.

Адвокат также указала, что подготовленное Управлением криминалистических исследований МВД Азербайджана заключение дактилоскопической экспертизы отпечатков пальцев на денежных купюрах, которые следствие считает контрабандными, не может рассматриваться как достоверное доказательство, поскольку и это управление, и следственный орган входят в структуру МВД.

Хотя сторона защиты в ходе судебного следствия ходатайствовала о повторной дактилоскопической экспертизе, суд в удовлетворении ходатайства отказал. Более того, защита просила допросить в качестве свидетеля эксперта, подготовившего данное заключение, однако и в этом было отказано, отметила адвокат.

Исмайлова указала, что несостоятельность обвинений в контрабанде автоматически ставит под сомнение и остальные обвинения ввиду их взаимосвязанности. Адвокат просила суд вынести оправдательный приговор в отношении обоих своих подзащитных.

Адвокат Фахреддин Мехдиев, защищающий учредителя Toplum TV и эксперта по медиаправу Алескера Мамедли, в своей защитной речи заявил о «манипулятивности обвинений».

«Адвокат указал, что обвинения не подкреплены материальными доказательствами и состоят лишь из интерпретаций. Защитник отметил, что Алескер Мамедли как специалист в области права оказывал юридические услуги и получал за это денежное вознаграждение, исправно платя налоги. Однако эти средства были представлены как незаконно полученные доходы. Сам такой подход уже противоречит принципам права. Следствие, утверждая о наличии события преступления, при этом не раскрывает обстоятельств его совершения», - пересказал слова адвоката источник.

Адвокат Фарида Исмаилова Зибейда Садыгова обратила внимание на то, что ее подзащитный первоначально находился под надзором полиции.

«Фарид Исмаилов в период предварительного следствия находился на свободе. За время следствия против него не было собрано ни одного доказательства. Однако после того, как он продолжил журналистскую деятельность и выступал в защиту своих арестованных коллег, по завершении следствия его арестовали. Адвокат просила суд оправдать своего подзащитного», - сообщил присутствовавший на заседании суда активист.

Адвокат Расул Джафаров, защищающий члена ИДИ Руслана Иззетли, другого сотрудника ИДИ Али Зейнала и журналиста Toplum TV Мушфига Джаббарова, также просил оправдать своих подзащитных. При этом он отметил необходимость учитывать общий политический контекст дела при правовой оценке обвинений .

Как отметил Джафаров, в Азербайджане существуют серьезные препятствия для деятельности независимых неправительственных организаций и медиа структур. По словам адвоката, регулярно происходят аресты, преследования и нападения на журналистов.

Адвокат подчеркнул, что обвиняемые стали «мишенью» преследования не из-за какого-либо преступления, а из-за своей критической позиции и профессиональной деятельности. Он также указал, что обвинения в основном базируются на том, что деятельность Toplum TV и ИДИ осуществлялась без государственной регистрации.

«При этом адвокат обратил внимание на то, что правительство Азербайджана в своем отчете Комитету министров Совета Европы об исполнении решений ЕСПЧ заявило об отсутствии каких-либо препятствий для создания НПО в стране, а также о том, что государственные органы не проводят различий между зарегистрированными общественными объединениями и зарегистрированными некоммерческими организациями. То есть в этом смысле деятельность Toplum TV и ИДИ без государственной регистрации не является криминалом», - пересказал слова адвоката источник.

По его словам, поскольку адвокаты других обвиняемых уже изложили свои позиции по делу на предыдущем заседании, неделю назад было объявлено о завершении заключительных выступлений стороны защиты.

Адвокат Джафаров указал корреспонденту «Кавказского узла» на «юридическую несостоятельность обвинительного акта», представляющего собой нагромождение не связанных друг с другом фактов и субъективных интерпретаций.

«Сама форма составления обвинительного акта не выдерживает критики. Следственный орган пытался придать обвинению "ложную легитимность", представив его в сложной и невнятной форме. Часть обвинительного акта состояла из одного предложения длиной в девять страниц (!). Более того, обвинения были усложнены по содержанию за счет многократного повторения шаблонных фраз, представляющих собой сугубо субъективные умозаключения следователей, прикрытые общими формулировками вроде "из корыстных побуждений", "в целях реализации своего общего преступного умысла", "разработали долгосрочный системный план совершения преступлений". Из-за большого количества синтаксических ошибок в сложных предложениях суть обвинения местами стала абстрактной, непонятной и запутанной. Таким образом следственный орган пытался завуалировать выдвинутые обвинения и придать им ложную легитимность», - сказал Джафаров.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил “Кавказскому узлу”, что выступления адвокатов в процессе завершены. По его словам, на следующем заседании, 13 июля, начнутся заключительные выступления самих обвиняемых.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.