Прокурор запросил обвиняемым по делу Toplum TV длительные сроки заключения

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В Баку на суде по делу Toplum TV гособвинитель запросил длительные сроки тюремного заключения от 13 до 16 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось заключительные выступление государственного обвинителя. Прокурор запросил для Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли по 16 лет лишения свободы, Алескера Мамедли, Али Зейнала (Али Зейналова) – по 15 лет лишения свободы, Мушфига Джаббара, Илькина Амрахова, Рамиля Бабаева – по 14 лет лишения свободы,

Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова – по 13 лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавший на процессе активист.

«Это суровые наказания даже по меркам Азербайджана. Для сравнения отмечу, что по схожим обвинениям журналистам Abzas Media максимальным наказанием назначили 9 лет лишения свободы. Репрессивные меры просто ужесточаются, и, это на фоне фактического исчезновения в стране какой-либо оппозиционной деятельности и свободных медиа», - сказал этот активист, не пожелавший публиковать свое имя.

Адвокат Алескера Мамедли Фахраддин Мехтиев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказал, что защита будет настаивать на оправдательном вердикте. «Обвинения Алескеру Мамедли не основываются на достоверных доказательствах. Его доходы были абсолютно законны, деятельность осуществлялась на основе договорах по услугах, исправно выплачивались налоги. Банковские счета и переводы подтверждают легальность средств», - сказал Мехтиев.

Адвокаты еще трех подсудимых также заявили, что консолидированной позицией защиты является прошение к суду оправдать обвиняемых.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о запрошенных гособвинителем сроках для обвиняемых. Он добавил, что прокурор также предложил лишить обвиняемых прав занимать после освобождения в течение 3 лет должности в органах государственного и муниципального управления.

Представитель суда сказал, что следующее заседание назначено на 22 июня.