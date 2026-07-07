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16:58, 7 июля 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Али Зайдиев из Махачкалы убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2027 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как информировал "Кавказский узел", к 6 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4738 бойцов из ЮФО и 4662 из СКФО, в том числе 2026 - из Дагестана. 

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана назвала администрация Махачкалы, отчитываясь о визите сотрудников управления по делам ветеранов к его родственникам.

Али Зайдиев родился 16 декабря 1981 года в Махачкале. После окончания Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии он прошел военную службу по призыву, а затем подписал контракт. В мае 2025 года был убит на Украине, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении городской администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2027 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов  первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: "Кавказский узел"

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