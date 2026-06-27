Дело врача скорой помощи дошло до суда в Махачкале

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Передано в суд дело врача скорой помощи, которая осматривала воспитанницу махачкалинского детсада незадолго до ее смерти и проигнорировала показания для срочной госпитализации.

Как писал "Кавказский узел", действия врача скорой помощи, которая осмотрела воспитанницу детского сада в Махачкале, но отказалась ее госпитализировать, следствие после смерти девочки квалифицировало как оставление в опасности.

Расследование уголовного дела об оставлении в опасности, возбужденного против врача выездной бригады скорой медицинской помощи, завершено в Махачкале. Вмененная женщине статья (125 УК России) предусматривает до года лишения свободы или принудительных работ.

Согласно версии следствия, медицинская бригада была вызвана в частный детский сад в Махачкале, чтобы оказать помощь малолетней девочке. Врач, осмотрев ребенка, выявила показания для экстренной госпитализации, но не организовала отправку девочки в больницу, хотя осознавала реальную угрозу для ее жизни и здоровья.

Девочка позже была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, сообщил Следком по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что две воспитательницы и няня в Махачкале обвиняются в причастности к травмированию девочки в детском саду. Трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".

После инцидента обвиняемых уволили с работы, также была уволена заведующая учреждением, а во всех детсадах Махачкалы начались проверки. По информации источника, палец ребенку прищемило дверью, и он "начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали". При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.