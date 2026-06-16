Врач скорой помощи попала под следствие после смерти ребенка в Махачкале
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Действия врача скорой помощи, которая осмотрела воспитанницу детского сада в Махачкале, но отказалась ее госпитализировать, следствие после смерти девочки квалифицировало как оставление в опасности.
Уголовная статья об оставлении в опасности (125 УК России) предусматривает до года лишения свободы или принудительных работ.
Дело против врача выездной бригады скорой помощи следователи в Махачкале возбудили после смерти малолетней девочки. Медицинскую бригаду вызывали к ребенку в частный детский сад. Согласно версии следствия, врач, осмотрев девочку, выявила показания для экстренной госпитализации. Несмотря на угрозу для жизни и здоровья ребенка, она не обеспечила срочную госпитализацию.
“Впоследствии девочка была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и, несмотря на оказанную помощь, скончалась”, - сообщило 15 июня республиканское управление Следкома.
В сообщении ведомства не уточняется, задержана ли подозреваемая и была ли ей избрана мера пресечения.
"Кавказский узел", также писал, что две воспитательницы и няня в Махачкале обвиняются в причастности к травмированию девочки в детском саду. Трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
После инцидента обвиняемых уволили с работы, также была уволена заведующая учреждением, а во всех детсадах Махачкалы начались проверки. По информации источника, палец ребенку прищемило дверью, и он "начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали". При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.
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