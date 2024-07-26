Фазиль Гасымов переведен в тюремную больницу

26 июля 2024, 23:45

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Арестованный экономист Фазиль Гасымов на 43-и сутки голодовки переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Несмотря на это, он отказался прекратить голодовку.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение состояния. На 35-е сутки голодовки, 19 июля, прокурор приехал в СИЗО и взял у Гасымова показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании. 22 июля экономист отказался от капельницы с питательными веществами.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Состояние Гасымова резко ухудшилось в ночь с 25 на 26 июля, его срочно госпитализировали из медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО-1 в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Назим Гасымов.

"Фазилю ночью стало очень плохо и его увезли в тюремный госпиталь. Фазиль сам отказывался от госпитализации; возможно, когда его увозили, он уже не в состоянии был понимать, что с ним происходит. Сегодня мне позволили увидеться с братом в лечебном учреждении. Я, ужаснулся увидев его. От Фазиля можно сказать ничего не осталось, настолько сильно он похудел. До голодовки он весил 67 кг, несколько дней назад – 51 кг, а сейчас, наверное, менее 50 кг. В таком состоянии людей я раньше видел в фильмах про узников концлагерей. От слабости он едва мог произнести несколько слов. Он уже на ногах не может стоять. Я умолял его прекратить голодовку, но он даже в таком состоянии остается непреклонным и продолжает голодовку, требуя прекращения несправедливого уголовного дела против него", – рассказал Гасымов.

Родственнику не удалось поговорить с лечащим врачом Фазиля Гасымова, поэтому близкие пока не знают, какая медицинская помощь ему оказывается.

Адвокат Ровшана Рагимова также встретилась с Гасымовым в тюремном госпитале. "Фазиля Гасымова поместили в маленькую одиночную комнату вроде карцера госпиталя. Мне это объяснили тем, что он проводит голодовку, поэтому не может находиться в палате вместе с другими заключенными. Пока никакой медицинской помощи Фазилю Гасымову не оказывается. Ему было заявлено, что если он и далее будет отказываться от приема пищи, то к нему применят принудительное кормление", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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