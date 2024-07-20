Фазиль Гасымов добился реакции прокуратуры на нарушение его прав

20 июля 2024, 11:53

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На 35-е сутки голодовки к обвиняемому в фальшивомонетничестве ученому-экономисту Фазилю Гасымову в СИЗО явился прокурор и взял показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании, рассказала адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение состояния здоровья. На 33-и сутки голодовки Гасымов назвал уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 19 июля родственники Гасымова рассказали, что его самочувствие ухудшилось еще сильнее.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

19 июля во второй половине дня Фазиль Гасымов был переведен в медицинско-санитарную часть бакинского СИЗО-1, сообщила его адвокат Ровшана Рагимова после встречи с подзащитным. В тот же день, по ее словам, к Гасымову явился представитель бакинской городской прокуратуры.

"Фазиль Гасымов 14 июня начал голодовку требуя прекращения в отношении него необоснованного уголовного дела, а также протестуя против применения физических и психологических пыток в начале предварительного следствия с целью самооговора и дачи ложных показаний против ученого-экономиста Губада Ибадоглу. Ранее он обращался в различные госорганы с жалобой на неправомерное уголовное преследование и пытки. Однако эти обращения оказались безрезультатны. Поэтому он вынужден был пойти на столь отчаянный шаг как голодовку. Наконец, на 35-е сутки голодовки к нему явился представитель бакинской прокуратуры, который взял показания", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Рагимова отметила, что 19 июля в бакинский СИЗО-1 также явился представитель судебно-медицинской экспертизы, который запросил и забрал с собой медицинскую карточку Фазиля Гасымова, в которой содержатся заметки о состоянии его здоровья при поступлении в СИЗО и во время последующего пребывании в этом учреждении. Адвокат уточнила, что Гасымов продолжает голодовку, настаивая на прекращении уголовного дела. Рагимова добавила, что защита будет настаивать на изменении меры пресечения и освобождении Гасымова из-под стражи на период судебного следствия.

Опрос прокурором Гасымова обнадежил близких ученого, отметил его брат Назим Гасымов. "Это было одним из требований голодовки Фазиля. Но, главное требование Фазиля – его освобождение. Сегодня он уже 36-й день голодает, его организм истощен. Если хотя бы ему изменили бы меру пресечения, то это восстановило бы веру Фазиля в объективный исход его дела. Мы сильно беспокоимся за него. Фазиль сказал, что пока он сам лично нам не скажет или не передаст через адвоката, считать, что он продолжает голодовку", – сказал сегодня Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД Азербайджана, Пенитенциарной службы Азербайджана и прокуратуры Баку. Пресс-службы ведомств оказались недоступны в связи с выходным днем.

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