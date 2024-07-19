Родные сообщили об ухудшении состояния Гасымова в ходе голодовки

19 июля 2024, 15:26

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Экономист Фазиль Гасымов, который 35-е сутки продолжает голодовку в бакинском СИЗО, очень ослаб и переведен в отдельную камеру, где за ним наблюдает надзиратель, сообщил его брат. Дело против Гасымова выделено в отдельное производство из дела оппозиционного политика и ученого Губада Ибадоглу и вскоре поступит в суд, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку под арестом, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение состояния. Руководство СИЗО пообещало решить вопрос о госпитализации Гасымова, однако он отказался от госпитализации. Врачи перестали наблюдать за проводящим 31-е сутки в следственном изоляторе Баку голодовку экономистом Фазилем Гасымовым, сообщила 15 июля его адвокат Ровшана Рагимова. На 33-и сутки голодовки Гасымов назвал уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Фазиль Гасымов 35-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщил его брат Назим Гасымов, который сегодня вместе с матерью побывал в СИЗО. "Мы общались с Фазилем через стекло, потом начальник позволил нам увидеться с очно с глазу на глаз. Временных ограничений на общение не было. Мы умоляли Фазиля прекратить голодовку, но он остался непреклонен. Фазиль сказал, что невиновен и поэтому его должны либо освободить, либо он умрет в заключении. Фазиль похудел на 20 килограммов и сейчас весит 52 килограмма. Фактически он высох, кожа у него прилипает к костям. Он едва мог стоять на ногах, когда шел нам на встречу шатался. Голос у Фазиля был очень тихим, у него не хватало дыхания договорить слово. У него постоянно низкое кровяное давление", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, днем ранее Фазиля Гасымова изолировали в отдельную камеру, где он под постоянным надзором. "Но это не медицинское наблюдение. Рядом с ним постоянно находится надзиратель. Очевидно, его приставили к Фазилю в связи с заявлением моего брата о возможности суицида. Медики приходят к нему для измерения кровяного давления", - продолжил Назим Гасымов.

Адвокат Гасымова Ровшана Рагимова сообщила о завершении предварительного следствия. "18 июля было объявлено о завершении предварительного следствия. Сейчас, Гасымов и мы, адвокаты, приступили к ознакомлению с материалами семитомного уголовного дела", - рассказала адвокат.

При этом она отметила, что дело Гасымова выделено в отдельное производство из дела против Губада Ибадоглу.

Вместе с тем, по ее словам, в деле против Гасымова присутствует еще один фигурант Анар Алиев, который дал показания против Гасымова по обвинению в контрабанде валюты. Рагимова воздержалась раскрывать информацию о личности Алиева и деталях обвинения, отметив, что не может сообщить подробности, поскольку еще не начались открытые слушания в суде по существу дела.

По ее словам, адвокаты и Фазиль Гасымов в течение недели ознакомятся с материалами дела, после чего оно поступит на рассмотрение суда. Она отметила, что защита будет настаивать на изменении меры пресечения и освобождении Ф.Гасымова из-под стражи на период судебного следствия.

Представители пенитенциарной службы и следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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