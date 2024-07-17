Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом

17 июля 2024, 17:08

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Экономист Фазиль Гасымов, который 33-и сутки проводит голодовку в следственном изоляторе, назвал свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. Состояние Гасымова все более ухудшается, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку под арестом, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение состояния. Руководство СИЗО пообещало решить вопрос о госпитализации Гасымова, однако он отказался от госпитализации. Врачи перестали наблюдать за проводящим 31-е сутки в следственном изоляторе Баку голодовку экономистом Фазилем Гасымовым, сообщила 15 июля его адвокат Ровшана Рагимова.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Фазиль Гасымов 33-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова. "Состояние Гасымова все более ухудшается. Он уже не может держать равновесие из-за сильных головокружений, ему стало сложно ходить. Фазиль Гасымов сильно похудел. Кровяное давление стабильно низкое", - отметила адвокат. Несмотря на это, продолжила она, Гасымова не изолируют от других заключенных.

Адвокат сообщила, что на этой неделе завершится предварительное следствие и, возможно, еще через неделю дело пойдет в суд.

По ее словам, после завершения предварительного следствия будут устранены формальные причины для содержания Гасымова под стражей, защита будет настаивать на изменении меры пресечения.

Брат Фазиля Гасымова Назим Гасымов передал корреспонденту "Кавказского узла" обращение экономиста, в котором он пишет о причинах своего ареста.

В частности, Фазиль Гасымов отмечает, что столкнулся с репрессиями за запуск проекта AYEF (Фонд образования азербайджанской молодежи, зарегистрированный Комиссией по благотворительности Великобритании, - прим. "Кавказского узла"), деятельность которого предоставила бы возможность тысяче азербайджанских юношей учиться за рубежом, а также за проведение исследований экономики Азербайджана совместно с экономистом Губадом Ибадоглу.

Гасымов подчеркивает, что в результате длительной голодовки его здоровье находится в "критическом состоянии". Он просит передать президенту Турции его просьбу помочь вернуться в Турцию и «спокойно продолжить свои научные исследования в Стамбульском университете".

Гасымов в своем обращении сообщил о совместных экономических исследованиях, которые он проводил ранее с ныне также находящимся под следствием ученым-экономистом Губадом Ибадоглу. "Мы совместно с экономистом Губадом Ибадоглу с осени 2021 года проводим исследования по двум важным показателям экономической активности в Азербайджане — компаниям и инвесторам, играющим значительную роль в формировании ВВП и ВНП. Мы оба экономисты и граждане Азербайджана, поэтому наши исследования экономики Азербайджана не должны вызывать удивления. Однако из-за широко распространенной коррупции в Азербайджане наши исследования экономики вызвали беспокойство у коррумпированных чиновников. Мы обеспокоены тем, что Азербайджан занимает 150-е место в Индексе восприятия коррупции, опубликованном Transparency International, и его позиция ухудшается с каждым годом. Поэтому мы постарались внести свой вклад в повышение эффективности и прозрачности в управлении государственным бюджетом и государственными компаниями. Кроме того, мы исследовали деловую активность азербайджанских инвесторов как внутри страны, так и за рубежом, чтобы определить их роль в формировании ВНП Азербайджана. Мы также изучили историю развития нефтегазовой и цветной металлургической отраслей Азербайджана, а также офшорный бизнес азербайджанских инвесторов. Это исследование служит общественным интересам", — продолжил экономист.

Гасымов считает, что их исследования в нефтегазовом секторе привели к "фундаментальным реформам в управлении Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в 2022 году, в результате чего в совет директоров были назначены «высокообразованные, опытные и некоррумпированные люди". Он сообщил, что вместе с Ибадоглу при поддержке также ныне арестованного журналиста-расследователя Хафиза Бабалы они проверили информацию о коррупционной деятельности бывшего руководства SOCAR. "Она подтвердилась. Мы выявили 50 дочерних компаний, в которых были совершены коррупционные преступления в SOCAR. Сумма государственных средств, похищенных через эти 50 компаний, превышает миллиард долларов", - заявил он.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев. Получить комментарии в SOCAR о расследовании экономистов корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Ныне арестованный журналист Хафиз Бабалы в 2019 году опубликовал расследование «Дети SOCAR» об источниках многомилионных состояний наследников руководителей основной нефтяной компании Азербайджана. В материале сообщается в том числе о хищениях на капитальном ремонте нефтедобывающего оборудования, что приводит к износу технического фонда и загрязнению окружающей среды, о взятках при заключении контрактов, о том, что сын высокопоставленного сотрудника SOCAR возглавляет офшорные компании, обвиняемые в отмывании грязных денег, говорится в биографической справке о Хафизе Бабалы, подготовленной "Кавказским узлом".

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