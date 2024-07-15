Адвокат Фазиля Гасымова добилась встречи с ним в изоляторе

15 июля 2024, 16:24

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Врачи перестали наблюдать за проводящим 31-е сутки в следственном изоляторе Баку голодовку экономистом Фазилем Гасымовым, сообщила его адвокат Ровшана Рагимова, которая впервые за 20 дней участия в деле сегодня была допущена в изолятор для встречи с подзащитным.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку под арестом, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение состояния. Руководство СИЗО пообещало решить вопрос о госпитализации Гасымова, однако он отказался от госпитализации.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Адвокат Ровшана Рагимова сегодня встретилась с Гасымовым в Бакинском СИЗО-1. «Несмотря на то, что я еще 20 дней назад присоединилась к защите Фазиля, меня только сегодня к нему пропустили. До этого мы с ним виделись в суде. Ранее мне отказывали во встрече под предлогом того, что нет разрешения от следователя, который находился в отпуске. Хотя от следственного органа мог бы выдать разрешение и другой уполномоченный», - рассказала Рагимова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Гасымов 31-е сутки продолжает голодовку, но это не сухая голодовка. «Фазиль Гасымов принимает только воду. Несмотря на многочисленные просьбы родных, родственников, адвокатов он продолжает голодовку. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он потерял в весе. У него сильные головокружения, темнеет в глазах. От слабости он уже не может поддерживать равновесие. И при всем этом, по словам Гасымова, в последние дни он лишен медицинского наблюдения. К нему не приходят врачи, ему даже не меряют кровяное давление и вес», - сказала Рагимова.

Адвокат обратилась в Пенитенциарную службу Азербайджана. «Мне из Пенитенциарной службы сообщили, что проблема очень скоро будет разрешена», - рассказала Рагимова.

Вместе с тем Гасымов отрицательно отнесся к ранее направленному адвокатом в пенитенциарную службу обращению с просьбой перевести его в лечебное учреждение этого ведомства. «Фазиль Гасымов сказал, что не хочет перевода в госпиталь. Он уже несколько месяцев содержался в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Однако там он испытал тяжелые психологические потрясения. Его там содержали вместе с криминальными лицами. Один из них был наркоманом, а другой – лицом, пытавшим жертв по «Тертерскому делу». Фазиль Гасымов в этом учреждении пережил психическую напряженность и давление. Поэтому он не хочет перевода в этот госпиталь. Он намерен голодать, пока его не освободят, или конец будет трагическим», - сообщила Ровшана Рагимова.

На 16 июля с Фазилем Гасымовым запланированы следственные действия.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев. по поводу голодовки и требований Фазиля Гасымова.

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