Политзаключенные Рустамов и Садыгов рассказали о последствиях голодовок в заключении

28 мая 2022, 15:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Длительные голодовки, проведенные в тюремном заключении, негативно отразились на состоянии здоровья бывших азербайджанских политзаключенных Салеха Рустамова и Афгана Садыгова, которые сегодня вышли на свободы в соответствии с распоряжением о помиловании.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники. 27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 213 человек. В числе помилованных - более 20 человек из списка политзаключенных. В частности, среди них сторонник оппозиции Салех Рустамов, журналисты Афган Садыгов и Бахруз Алиев, член ПНФА Паша Умудов и 19 осужденных по "Гянджинскому делу". Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Сегодня началось исполнение распоряжения о помиловании, и осужденные были освобождены. Один из них - Салех Рустамов - рассказал, что его выпустили из колонии в пять часов утра и привезли домой к его сестре. Он считает, что его досрочное освобождение стало возможным благодаря активной поддержке общества и политических сил во время проведения им длительной голодовки.

Гражданин России и активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов 27 февраля 2021 года был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА.Позднее Верховный суд Азербайджана сократил срок наказания на два месяца. 6 ноября Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под амнистию. На 38-е сутки голодовки Рустамов отказался от воды, перейдя на сухую голодовку. После его состояние резко ухудшилось. На 40-е сутки голодовки Рустамов согласился на поддерживающее лечение, а 16 декабря - прекратил голодовку. Ситуация с Рустамовым вызвала широкий резонанс, в том числе за пределами Азербайджана. Подробности о деле Рустамова и реакции общественности на его голодовку собраны в справке "Кавказского узла" "Салех Рустамов: пытки и тюрьма за помощь политзаключенным".

Рустамов заявил, что его держали в заключении необоснованно, и он проводил голодовку, потому что "не было других способов добиться справедливости".

"Конечно, же ни о каком незаконном финансировании партии Народного фронта Азербайджана речи и не могло быть. Мы пересылали из России пожертвования на 500-1000 долларов для поддержки семей политзаключенных, лечения некоторых активистов, для прочих гуманитарных целей. Конечно же, на такие суммы финансировать и содержать крупную партию было невозможно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рустамов отметил, что сам был членом ПНФА и "считал моральным долгом поддерживать поборников свободы и демократии, оказавшихся в сложном положении". "Но меня арестовали. Я надеялся, что ошибку исправят. Шли месяцы, годы, но ничего не менялось. Когда я не попал под амнистию осенью прошлого года, тогда решил уже пойти на бессрочную голодовку. Она получила мощную общественную поддержку. Я стал чувствовать это когда в тюремном госпитале ко мне сильно повысили внимание, стали приглашать и гражданских врачей. Я стал уже понимать, что они (власти) уже хотят меня отпустить, но не знают, как это сделать. С другой стороны, голодовку достигла критической точки, я согласился с доводами врачей и остановил акцию, поскольку сформировалась убежденность, что скоро меня освободят", - заявил он.

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально, "но голодовка все же не прошла бесследно". "У меня возникли проблемы с памятью. Есть нарушения в функционировании внутренних органов, и в частности желчном пузыре", - сказал Рустамов.

Он отметил, что намерен в ближайшие дни, как только получит паспорт в посольстве РФ в Баку, выехать в Москву, где жил последние 25 лет. При этом, по словам Рустамова, он будет "рядом с теми, кто борется за демократию, благоденствие Азербайджана".

Он счел помилование своего рода реабилитацией. "Мое досрочное освобождение - это фактически признание ошибочности уголовного преследования меня. Но, все же, четыре года, проведенные в тюрьме, я не считаю потерянными. Борьба за свободу и демократию своего народа стоит таких жертв", - заявил Рустамов.

Журналист Афган Садыгов также отметил, что после многомесячной голодовки еще не совсем восстановился.

Главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В день оглашения приговора Садыгов объявил голодовку. 28 января 2021 года апелляционный суд сократил срок наказания Садыгову до шести лет лишения свободы, а 2 июля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил жалобу журналиста, сократив ему срок до четырех лет. Супруга журналиста с учетом его состояния назвала это решение "смертным приговором". Однако Садыгов в тот же день прекратил голодовку. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне 2021 года признал Садыгова политзаключенным.

Афган Садыгов рассказал, что голодал восемь месяцев. "Я отказывался от приема пищи меня кормили через катетер, делали вливания по капельнице. Это позволяло мне не умереть, но сильно подорвало функционирование органов пищеварения, почек. У меня серьезные проблемы возникли с памятью", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам журналиста, тюрьма не сломила его волю. "Я немного подлечусь, а потом вернулись к журналистской работе. Буду заниматься журналистикой, как прежде, для меня не может быть какой-либо цензуры или самоцензуры", - заявил Садыгов.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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