Бывший госминистр Алекси Петриашвили задержан на акции протеста в Тбилиси

29 апреля 2024, 01:50

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Стало известно о задержании на митинге в Тбилиси бывшего госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Участники сообщают еще об одном задержанном. Омбудсмен Грузии призвал силовиков не применять силу против участников мирной акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля противники законопроекта об иноагентах организовали в Тбилиси массовый митинг. Полиция применила перцовый газ, МВД объяснило это тем, что акция протеста приняла насильственный характер.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

Полиция задержала как минимум одного участника акции, это Алекси Петриашвили, пишет "Формула".

Петриашвили задержан в связи с нарушениями статей о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщило МВД Грузии.

Петриашвили - бывший государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сейчас он работает старшим аналитиком неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований". Его задержание произошло после того. как он просил полицейских пропустить к установленной сцене перед парламентом десять женщин, чтобы они установили на ней флаги Грузии.

"Алекси Патриашвили задержали за административное правонарушение. по двум статьям, больше я ничего не знаю, потому что сама поругалась с полицейским. Мне позвонили и сообщили, что он находится в следственном изоляторе в Тбилиси", - сказала супруга Петриашвили Екатерина Мишвеладзе в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Необходимо отметить, что не подтвержденной информации на акции протеста полиция задержала еще одного гражданского активиста. Министерство внутренних дел на 0.25 мск не сообщило официальную информацию о задержаниях протестующих.

В настоящее время перед зданием парламента продолжается акция протеста. На территории прилегающей к парламенту стоят спецназ и водометы. Однако предупреждений о начале разгона протестующих не было.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прокомментировал ситуацию на митинге против закона об иноагентах. "Народный защитник подчеркивает, что вмешательство в свободу собраний допускается только в том случае, если действие приобретает насильственный и/или незаконный характер, в ходе которого прекращение собраний правительством должно использоваться в качестве крайней меры, а применение силы в этих рамках должно соответствовать строгой проверке на необходимость и соразмерность", - говорится в его заявлении от 28 апреля.

По данным омбудсмена, пока нет предпосылок для прекращения митинга, который носит мирный характер.

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