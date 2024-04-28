Жители Мартуни присоединились к протесту против делимитации границ

28 апреля 2024, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В знак солидарности с протестующими против делимитации армяно-азербайджанской границы жителями Тавушской области жители Мартуни заблокировали сегодня ночью дорогу в Варденис.

Как информировал "Кавказский узел", протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских.

Минувшей ночью активисты, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, заблокировали в Мартуни трассу Мартуни – Варденис, передал сегодня News.am.

Участники акции протеста заявили, что заблокировали дорогу в знак солидарности с протестующими жителями Тавушской области, отметило сегодня на своей странице в Facebook* движение "Тавуш во имя родины".

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. 26 апреля активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.