Жители Мартуни на акции протеста против делимитации границ. Кадр из видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100083218251233 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

28 апреля 2024, 12:01

Жители Мартуни присоединились к протесту против делимитации границ

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В знак солидарности с протестующими против делимитации армяно-азербайджанской границы жителями Тавушской области жители Мартуни заблокировали сегодня ночью дорогу в Варденис.

Как информировал "Кавказский узел", протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских.

Минувшей ночью активисты, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, заблокировали в Мартуни трассу Мартуни – Варденис, передал сегодня News.am.

Участники акции протеста заявили, что заблокировали дорогу в знак солидарности с протестующими жителями Тавушской области, отметило сегодня на своей странице в Facebook* движение "Тавуш во имя родины".

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. 26 апреля активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Подкрепление силовиков прибыло на место протестной акции в Воскепаре", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку", "Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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