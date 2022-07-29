Правозащитники сочли приговор Пюнхану Керимли местью за критику властей Азербайджана

29 июля 2022, 14:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приговор активисту Пюнхану Керимли, высланному из Германии, преследует цели наказать его за критику руководства Азербайджана и направлен также на устрашение других политэмигрантов за рубежом, считают бакинские правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Суд над ним начался 25 мая. На заседании 22 июня прокурор попросил приговорить Керимли к 7,5 года тюрьмы. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила суд оправдать его. 27 июля суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. В знак протеста против приговора активист заявил о намерении начать голодовку.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики.

Пюнхан Керимли содержится в Бакинском СИЗО в поселке Шувелан. Он пока не начал голодовку, которую анонсировал в день оглашения приговора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец активиста Вахид Керимов.

"Из-за несправедливого приговора и незаконного уголовного преследования Пюнхан в день оглашения решения о лишении его свободы в суде заявил, что начнет голодовку. Мы убедили его пока не делать этого, поскольку есть возможности обжалования. Вчера (28 июля) он звонил из СИЗО. Пюнхан сказал, что пока отложил проведение голодовки", - сказал Вахид Керимов.

Он утверждает, что его сын находится в камере, где на десять коек 18 заключенных, и людям "приходится спать по очереди". Вместе с тем, права Пюнхана Керимли на телефонные разговоры и свидания с родными соблюдаются, сказал его отец.

Вахид Керимов считает уголовное дело сфальсифицированным. "Пюнхана задержали, когда он вышел из налогового департамента, куда ходил для регистрации с целью начать работу после высылки из Германии. Его схватили и увезли в полицию. Сначала ему хотели "шить дело" о незаконном ношении оружия. Потом у них сценарий поменялся, и вдруг у него обнаружили наркотики. В деле написали, что у Пюнхана якобы было 2,5 грамма героина и 7,5 грамма метамфетамина. Для дачи признательных показаний его били, угрожали электротоком. Двое суток от нас скрывали место содержания моего сына. Первые допросы и меру пресечения в суде избирали с участием адвоката по назначению. Эта адвокат ничего в защиту Пюнхана не предпринимала и формально присутствовала", - заявил он.

Вахид Керимов отметил, что после того как адвокат получит на руки решение суда, защита обжалует приговор.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов, проводивший мониторинг судебного процесса по делу Керимли, также указал на неправомерность приговора.

"Незаконный оборот наркотиков - это то обвинение, которое часто используют против неугодных власти активистов. Но даже фальсифицируя обвинения, силовики не утруждают себя соблюдением формальностей и правильной квалификации обвинения. В случае с Пюнханом Керимли из того, что написано в деле и было объявлено прокурором на процессе, ему максимум можно было предъявить обвинение по пункту 1 статьи 234 (незаконный оборот наркотиков без цели сбыта), а ему вменили статью 234.4.3, предусматривающую незаконную торговлю наркотиками в крупном размере. Так, следователи написали, что Пюнхан Керимли якобы приобрел наркотики у неустановленного лица в поселке Ахмедли в Баку для последующей продажи. Но доказательств того, что он собирался продать их, нет. При этом он не был пойман с поличным при продаже наркотиков. То есть нет признаков преступления", - пояснил Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

То, что суд вынес более мягкое наказание относительно того, что просил прокурор, Ахмедов назвал обычной судебной практикой.

"Судьи дают всегда меньше, чем просит прокурор. В случаях с активистами наказания выносятся ближе к минимальному пределу. По статье 234.4.3 предусмотрено наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. Прокуроры и судьи, понимая, что дела сфабрикованы, стараются как бы оправдаться. То есть прокурор просит значительно меньший, чем максимальное наказание, срок, а судья старается дать еще меньше. Мол, они дают понять, что "мы, со своей стороны, сделали, что было в наших силах". Однако даже шесть-семь лет лишения свободы - очень много для невиновного человека, и вынесение относительно меньшего наказания не может быть оправданием для беззакония", - заявил правозащитник.

Ахмедов отметил, что Пюнхан Керимли является одним из четырех активистов, которые были арестованы с осени прошлого года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков после высылки из Германии. Судебные процессы над другими активистами - Джафаром Мирзоевым, Маликом Рзаевым, Муталлимом Оруджевым - продолжаются, сказал он.

"Было объявлено о завершении следствия и еще по одному активисту, высланному из Германии, - Самиру Ашурову. Ему объявлены другие, но тоже очевидно сфабрикованные обвинения, и он скоро предстанет перед судом", - заявил Ахмедов.

Он подчеркнул, что после обращений правозащитников посольство Германии стало направлять своих представителей для мониторинга на судебные процессы по делам высланных из ФРГ. "К сожалению, пока результатов повышения внимания посольства к делам этих лиц нет", - сказал Ахмедов.

Правозащитник также сообщил об аресте еще одного активиста, высланного из Германии, - Зии Ибрагимли. По словам Ахмедова, Ибрагимли был задержан в середине мая сразу по прибытии в Баку из ФРГ.

"Сначала его арестовали в административном порядке на 30 суток. Теперь, спустя несколько дней после завершения этого срока, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца 26 дней в связи с обвинением по статье 306.1 (неисполнение приговора или решения суда). Дело касается обвинения о невыплате долга по разделу имущества бывшей супруге . Как оказалось, Ибрагимли высылал деньги из Германии своему брату, и он передавал их его бывшей супруге. Однако, поскольку брат не брал расписок, теперь Ибрагимли обвиняют в неуплате долга. Зия Ибрагимли заявил следствию, что согласен повторно выплатить долг, но для этого ему надо работать. Как же он будет выплачивать долг, не имея доходов, в тюрьме? Однако его доводы не возымели действия, и 22 июля суд арестовал его, и теперь ему может грозить тюремный срок до трех лет. Интересно, что предъявленная ему статья имеет и альтернативные виды наказания - в виде штрафа, общественных, исправительных работ, и в таких случаях суды на период следствия могут оставлять обвиняемых на свободе", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что аресты грозят и другим активистам, которые могут быть высланы из Германии. "Одним из них является Равиль Гасанов. Он принимал активное участие в протестных акциях в ФРГ, как и другие уже арестованные в Азербайджане активисты. Очевидно, его также ожидает эта участь. Пока он в Германии, однако в любой момент его могут выслать", - предположил правозащитник.

Проживающий в Германии азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы заявил о том, что ФРГ продолжает высылать активистов из Азербайджана, несмотря на угрозы их ареста.

"На днях прямо в бакинском аэропорту был задержан еще один активист, высланный из Германии Эмин Меликов. Информации о месте его содержания нет. У него серьезные проблемы со здоровьем. Эмин Меликов несколько лет получал лечение в больницах Германии. И депортировали его также из больницы. Германская полиция попирает все законы - больного человека насильно вывезли из больницы и посадили в самолет, хотя было предписание врачей об опасности для него авиаполета. После недавних визитов в середине июля в Азербайджан главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и вице-президента Бундестага Катрин Геринг-Экскардт в Азербайджане усилились репрессии. Словно они дали карт-бланш азербайджанскому режиму на подавление своих критиков", - сказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "сразу после отъезда главы Еврокомиссии и вице-президента Бундестага было выдвинуто дополнительное обвинение высланному из Германии Самиру Ашурову". "На днях другому депортированному из ФРГ активисту Пюнхану Керимли был зачитан приговор о лишении свободы сроком на шесть лет. Помимо Эмина Меликова на днях в Азербайджане был задержан также активист Анар Алиев, который приехал из Германии, где имел разрешение на проживание по гуманитарным основаниям, чтобы увидеться с близкими", - сказал Мухтарлы.

Таким образом, продолжил он, за последние девять месяцев в Азербайджане были задержаны восемь активистов, высланных или прибывших из Германии. Кроме того, власти Азербайджана арестовали блогера Рашада Рамазанова спустя месяц после того, как он вернулся из Грузии, где проживал длительное время, сказал Мухтарлы.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что власти Азербайджана преследуют активистов, высылаемых из Европы, из "мести" за оппозиционную деятельность за рубежом, а также для устрашения других политэмигрантов, критикующих режим.

"Часть азербайджанских политэмигрантов ведет активную деятельность против властей Азербайджана. Во время визитов президента Ильхама Алиева они устраивают протестные акции у зданий, где он проводит встречи, и гостиниц, где он останавливается, выкрикивают лозунги о диктатуре в Азербайджане. Это вызывает раздражение у властей. И, очевидно, в ходе закулисных переговоров они добиваются высылки активистов и потом уже в Азербайджане подвергают уголовным преследованиям. Это, с одной стороны, является местью, а с другой - устрашением для других политэмигрантов и месседжем, что такая же участь может постигнуть и их, если они не перестанут критиковать власти Азербайджана и не прекратят политическую деятельность. Именно в этом контексте следует рассматривать приговор Пюнхану Керимли", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Комитета защиты жертв трансграничных преследований и репрессий Автандил Мамедли также считает, что приговор Керимли и аресты других высланных из ФРГ активистов являются месседжем для политэмигрантов, проживающих за рубежом.

"Внутри Азербайджана в условиях тотальных репрессий властям в последние годы удалось минимизировать критику, даже в социальных сетях в определенной степени насадить самоцензуру. Но за рубежом возможностей контроля нет. Поэтому, чтобы обуздать критику за пределами Азербайджана, власти добиваться высылки активистов. А там, где это не удается, организовываются покушения на критиков режима. В последние месяцы в странах Европы были раскрыты заговоры с целью покушения на блогеров Турала Садыглы и Мухаммеда Мирзали, совершены физические атаки на Манафа Джалилзаде в Швейцарии и Видади Искендерова. Учащение случаев высылки активистов из Европы, их аресты преследуют цели, с одной стороны, их наказания за критику режима, а с другой - назидания другим политэмигрантам, предупреждением им о последствиях их оппозиционной деятельности", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в МВД Азербайджана относительно информации о задержании Анара Алиева и Эмина Меликова не удалось. В ведомстве сказали, что не располагают информацией о них.

В посольстве Германии корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что у них нет сведений о числе граждан Азербайджана, возвращенных в порядке реадмиссии. В посольстве также отметили, что миссия в курсе дел арестованных после высылки из Германии активистов. "Эти вопросы известны посольству. Мы внимательно отслеживаем развитие событий. В рамках переговоров с правительством Азербайджана мы регулярно контактируем также по вопросам прав человека", - сказал представитель посольства.

Напомним, 29 марта в Азербайджан из Германии в порядке реадмиссии были возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране, сообщила государственная миграционная служба (ГМС). В 2021 году, по данным ГМС, в порядке реадмиссии из стран ЕС были возвращены 420 граждан Азербайджана. А всего с 2014 года, когда было подписано соглашение с ЕС, была осуществлена реадмиссия 2013 человек.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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