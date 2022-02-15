Суд в Баку отказал в переводе активиста под домашний арест

15 февраля 2022, 12:37

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Азербайджанский активист Пюнхан Керимли, заключенный под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков, останется под арестом, постановил суд в Баку, рассмотрев ходатайство защиты. Отец активиста заявил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, был помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

14 февраля состоялось рассмотрение ходатайства защиты о переводе Пюнхана Керимли под домашний арест, сообщил его отец Вахид Керимов.

"Мой сын сказал, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против произвола в Азербайджане. Наркотики моему сыну [подбросили силовики]. Он их якобы купил у незнакомого лица. На самом деле моего сына задержали возле станции метро "Нариманов" 15 января, когда он выходил из налогового департамента. Пять дней мы пытались прояснить его судьбу. Ему позволили позвонить только 30 января, когда он уже был помещен в СИЗО", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Вахид Керимов утверждает, что его сын подвергся избиениям при задержании и после.

"Пюнхану сказали: "сам знаешь за что тебя арестовали – ты протестовал против государства, правительства". Ему сказали, что если он не подпишется под признательными показаниями, то его подвергнут еще более жестоким пыткам, как это было с его предшественниками и назвали имя активиста Муталлима Оруджева. Вот так моего сына оклеветали. Мой сын далек от наркотиков. Он 10 лет занимался профессиональным спортом. Да у него в окружении нет наркотиков, путь расследуют его связи, телефонные звонки, у него нет ни одного знакомого, связанного как-то с наркотиками", - заявил Вахид Керимов.

По его словам, суд отказал в переводе активиста под домашний арест.

В свою очередь, адвокат Джавад Джавадов согласен с утверждением отца активиста о том, что наркотики его подзащитному подбросили. Он указал, что права Керимли были серьезно нарушены: после задержания ему не позволили связаться с родными и сообщить им об этом, а также пригласить адвоката по выбору.

По мнению Джавадова, необходимости содержания Керимли под стражей нет, и на период следствия он мог бы находиться на свободе. На отказ в переводе под домашний арест будет подана апелляционная жалоба, сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что сам арест пока не смог обжаловать. "Дело в том, что, когда со мной был заключен договор о защите Керимли, сроки подачи апелляции истекли. Сейчас мы пытаемся восстановить упущенные сроки, если они будут восстановлены судом, то мы подадим апелляцию и на арест", - сказал Джавадов.

В Наримановском районном суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства о переводе Керимли под домашний арест.

В пресс-службы МВД назвали не соответствующими действительности утверждения об аресте Керимли по клеветническому обвинению и оказанию физического давления на него. "Эти утверждения необоснованны. Полиция принимает предусмотренные законом меры, обеспечивает необратимость наказания", - сказали в ведомстве.

Член НПО "Линия защиты" Заур Акпер отметил, что Керимли является четвертым активистом, арестованным после депортации из Германии.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января были арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев.

"Власти Азербайджана в ряде случаев злоупотребляют соглашением о реадмиссии с ЕС. Депортированных под предлогом пандемии по прибытии помещают на карантин, и в этот период их допрашивают представители различных правоохранительных органов. Им задают вопросы, касающиеся деятельности политэмигрантов. Через некоторое время некоторых арестовывают. За последние четыре месяца уже арестованы четверо активистов, и все - по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Мы как правозащитная организация изучили их дела. Эти люди принимали активное участие в общественно-политических процессах до отъезда из Азербайджана. Они были членами оппозиционных партий и общественных организаций. Даже когда они были в Германии, они организовывали различные акции против нарушений прав человека в Азербайджане", - сказал Акпер корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, ЕС и правительство Германии не должны оставаться безучастными к судьбе этих людей. "В Европе не должны спешить с депортацией людей, которые бежали от политических преследований и нашли убежище в странах ЕС", - считает Акпер.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".