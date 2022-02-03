Азербайджанский активист арестован после депортации из Германии

03 февраля 2022, 02:20

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Активист партии Народного фронта Пюнхан Керимли, высланный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Люди в штатском задержали члена Хатаинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), 32-летнего Пюнхана Керимли, сообщил 3 февраля корреспонденту «Кавказского узла» его отец Вахид Керимов.

Он рассказал, что Керимли задержали утром 25 января на улице, близ станции метро «Нариманов» в Баку. О том, что активисту предъявили уголовное обвинение, родители узнали только 30 января, сказал Керимов.

«Несколько дней у нас вообще не были никакой информации о судьбе Пюнхана. Только через пять дней, 30 января, Пюнхан позвонил и сообщил, что находится в Шувеланском СИЗО (Бакинский СИЗО-3), что его обвиняют в причастности к деятельности, связанной с наркотиками и решением суда он арестован. Он сказал, что это обвинение сфальсифицировано», - рассказал отец Керимли.

Он считает, что Керимли арестовали по политическим мотивам. «Арест моего сына является политическим заказом. Моего сына арестовали в связи с политической деятельностью, его участием в Германии в акциях протеста против Азербайджана. Ему мстят за этого», - предположил Керимов.

Керимли эмигрировал из Азербайджана в октябре 2018 года, рассказал он. «Пюнхан, будучи членом партии Народного фронта, активно участвовал в политической жизни. Он ходил на митинги оппозиции, за что на него оказывалось давление, его не раз задерживали. От Пюнхана требовали прекращения политической деятельности. Почувствовав угрозу ареста в октябре 2018 года, он уехал в Германию. Но и там он продолжал политическую деятельность. Пюнхан разных городах Германии участвовал в акциях с требованиями свободы для политзаключенных в Азербайджане, вмешательства европейских и международных структур для освобождения из тюрем критиков власти», - рассказал Керимов.

В ноябре 2021 года Керимли задержали в Германии, сказал он. «Полиция схватила моего сына прямо на улице, когда он шел домой. 24 ноября (2021 года) его выслали в Баку. Он даже не успел предупредить о задержании свою супругу, она остается в Германии», - продолжил отец активиста.

После прибытия в Баку Керимли две недели содержали на карантине в «Деревне атлетов», сказал Керимов. «Там к Пюнхану приходили трое в штатском, его долго допрашивали. Потом Пюнхана вроде бы оставили в покое. Но я все равно тревожился, боялся, что за ним могут следить. И вот мои худшие опасения сбылись [...] Мой сын никогда не использовал наркотики и не торговал этим», - отметил он.

В ПНФА также считают, что Керимли арестован по политическим мотивам. «Пюнхан Керимли, будучи молодым членом нашей партии, активно участвовал в ее деятельности. Он был участником многих протестных акций в защиту политзаключенных. За этого его не раз подвергали задержаниям, предупреждали, требовали прекратить политическую деятельность», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член президиума партии Фуад Гахраманлы.

В надежде избежать репрессий он уехал в Европу, где продолжил политическую деятельность, рассказал он. «Власти Германии часто высылают активистов на родину, несмотря на то, что там им угрожает преследование. На днях был арестован еще один депортированный из Германии активист Джафар Мирзоев. В ноябре (2021 года) были арестованы Малик Рзаева и Муталлим Оруджев. И всех обвиняют в незаконном обороте наркотиков», - заметил Гахраманлы.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января были арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев.

В своем аккаунте в Facebook он опубликовал фотографию Керимли на митинге в Баку. «Депортированный из Германии и арестованный в Азербайджане по сфабрикованному обвинению член ПНФА Пюнхан Керимли, держал мой портрет на акции протеста политэмигрантов в Европе, когда я был в тюремном заключении. Он именно из-за политической деятельности стал мишенью политических репрессий. Пюнхан бек (форма почтительного обращения к мужчине) политзаключенный, и теперь я требую для него свободы», - написал он в аннотации к опубликованном 31 января фото.

Адвокат Джавад Джавадов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 2 февраля подписал договор с отцом активиста и еще не успел связаться со следствием. Он сказал, что в ближайшие дни планирует получить текст решения суда об избрании меры пресечения Керимли, подать апелляционную жалобу на это решение и встретиться с ним в СИЗО.