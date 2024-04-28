Полиция не пустила протестующих на сцену перед парламентом Грузии

28 апреля 2024, 23:09

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В Тбилиси по центральному проспекту Руставели прошли шествием противники принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Протестующие подошли к зданию парламента, но полицейские не подпустили их к сцене.

Как писал "Кавказский узел", акция противников закона об иностранных агентах, продвигаемого правящей партией, проходит сегодня в центре грузинской столицы. Сначала участники провели митинг на площади Республики, потом отправились шествием к зданию парламента. Участники акции держали в руках флаги Евросоюза и скандировали "Нет российскому закону!".

Протестующие прошли шествием к зданию парламента Грузии, где намеревались водрузить на сцене флаг Грузии. Однако сотрудники полиции, стоящие в кордоне перед установленной сценой, отказались к ней подпускать протестующих. Они установили металлические ограждения, когда к сцене намеревались подойти десять женщин. После этого на сцену решили подняться депутаты парламента, но полицейские отказались пропускать и их, передает корреспондент "Кавказского узла". Протестующие безуспешно пытались убрать эти ограждения, чтобы пройти к сцене.

При этом Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих к соблюдению правопорядка, также не ломать установленную сцену, инвентарь и технику. В противном случае "любые факты правонарушений" будут пресечены, пообещали в МВД. Сцена перед зданием парламента установлена для проведения акции правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" 29 апреля в поддержку законопроекта.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

Одна из участниц акции протеста, руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Нонна Курдованидзе заявила, что законопроект не только отдаляет Грузию от Евросоюза, но и оказывает отрицательное воздействие на неправительственные организации. В частности, "Ассоциация молодых юристов", по ее словам, оказывает безвозмездную юридическую помощь гражданам страны, однако все грузинские НПО отказались проходить регистрацию в реестре в случае принятия законопроекта.

"Этот законопроект представляет опасность для всех организаций, которые попадают под его регуляцию. Фактически наша деятельность станет невозможной - мы не собираемся проходить регистрацию в реестре, который попирает достоинство, а без нее деятельность станет невозможной, так как организации будут упразднены. Закон предусматривает такие тяжелые штрафы, что ни одна организация не сможет их заплатить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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