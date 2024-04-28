В День черкесского флага шапсуги в Сочи напомнили о своих нерешенных проблемах

28 апреля 2024, 22:49

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В Сочи около двухсот человек отметили день Черкесского флага. Всадники совершили конный пробег, в ауле Калеж прошли спортивные соревнования и концерт. День флага объединяет черкесов, помогая сохранять свою идентичность, рассказали "кавказскому узлу" активисты, напомнив при этом, что основные проблемы черкесов в Сочи - это трудности с обучением детей на родном языке, а также земельные вопросы.

Как информировал "Кавказский узел", ежегодно 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. Этому празднику посвящаются тематические культурные мероприятия. День черкесского флага консолидирует адыгов, но это заслуга общественных организаций, а не властей, отметили покинувшие Россию черкесские активисты.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

28 апреля в Сочи порядка двухсот человек отметили день Черкесского флага. Праздник начался в 10.00 в ауле Шхафит, откуда 14 всадников в черкесских костюмах с флагами России и Черкесии проехали 10 км по дороге в аул Калеж. Всадников сопровождали автомобили, на которых так же были установлены российские и черкесские флаги.

В ауле Калеж прошли спортивные соревнования, выступления детских и взрослых коллективов.

«День Черкесского флага отмечается в аулах Сочи каждый год. Это общественно-культурный праздник», - сказал «Кавказскому узлу» главный редактор газеты «Шапсугия» Анзор Нибо.

Шапсуги - народ группы адыгов. Живут в основном в Туапсинском и Лазаревском районах Краснодарского края.

Этот праздник имеет большое значение для сохранения культуры и традиций адыгов, для воспитания подрастающего поколения, считает заместитель председателя общественной организации «Адыгэ Хасе» Халиф Тлиф. По его словам, День черкесского флага празднуется традиционного 25 апреля, но так как в некоторых поселениях люди в будние дни находятся на учебе или на работе, то празднование перенесли на воскресение, когда взрослые и дети свободны от учебы и работы, и могут посвятить свой выходной день празднику.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Близлежащие аулы Большой и Малый Кичмай отказались от празднования Дня флага вместе с аулами Шхафит и Калеж, потому что в этих аулах траур в эти дни по умершей сельчанке. «В Кичмае траур. Умерла наша жительница», - сказал Халиф Тлиф. Он уточнил, что по этой причине в Кичмае праздник будет отмечаться 30 апреля, после траура.

Активисты отметили, что главные проблемы сочинских черкесов на сегодня - сохранение языка и земель.

Как рассказал 63-летний председатель территориального органа самоуправления аула Калеж Сальбий Гербо, он свободно владеет родным языком, потому что изучал его в школе. Он умеет читать и писать на адыгейском языке, как и его супруга, но уже их внуки, хотя и понимают адыгейский язык, но отвечают на русском и не умеют писать и читать на родном языке, потому что преподавание было прекращено в аулах.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Активист Руслан Гвашев много лет боролся за возможность детей учить родной язык в школе, но результаты не были достигнуты. «Молодое поколения общается в основном на русском. Родного языка не знает», - отмечает Руслан Гвашев.

«В годы становления советской власти черкесы Сочи селились в основном в аулах Лазаревского района в долинах рек Аше и Шепси в 5-6 километрах от берега моря. Все трудились в советских совхозах на плантациях «Шапсугского чая», высаживали леса, развивали пчеловодство. После развала СССР земли были захвачены посторонними и доведены до упадка. Стали объектами спекуляций. К примеру, плантации «Шапсугского чая» без должной обработки просто высохли, а прокуратура через суд просто изъяла эти земли в собственность РФ», - рассказал председатель ТОС Сальбий Гербо.

В результате запрета на посещение определенных территорий сочинского нацпарка, введенного дирекцией, члены около 40 семей, занимавшихся производством меда, лишились доступа к своим пасекам. «Запрет разорил 40 семей адыгов, которые занимались пасекой с начала прошлого века, вели семейные традиции, собирали высокоэкологический чистый мед… в результате погибло более ста пчелиных семейств без подкормки и ухода за ними», - рассказал Сальбий Гербо.

«Никто не хочет вникать в то, что национальный парк был создан в 1983 году, а эти пасеки стоят тут с момента окончания Великой Отечественной войны. Это было целое хозяйство в Лазаревском районе, от которого скоро не останется и следа… Национальный парк даже выставил нам кордоны для прохода к могилам предков, не то, что к пасекам. Все зарастает и рушится, пока у нас нет доступа туда», - сокрушается Сальбий Гербо.

"Напомним, жители Адыгеи, Кубани, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отметили День черкесского флага мероприятиями, которые проводились в закрытых помещениях. Чиновники попросили в текущем году обойтись без уличных празднеств, рассказали руководители региональных отделений движения "Адыгэ Хасэ".

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