Жители юга России отметили День черкесского флага без уличных мероприятий

27 апреля 2024, 08:23

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Жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отметили День черкесского флага мероприятиями, которые проводились в закрытых помещениях. Чиновники попросили в текущем году обойтись без уличных празднеств, рассказали руководители региональных отделений движения "Адыгэ Хасэ".

Как информировал "Кавказский узел", ежегодно 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. Этому празднику посвящают тематические культурные мероприятия. День черкесского флага консолидирует адыгов, но это заслуга общественных организаций, а не властей, отметили покинувшие Россию черкесские активисты. 25 апреля концерт ко Дню адыгского флага в Черкесске собрал, по оценкам организаторов, не менее тысячи человек.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

По случаю Дня черкесского флага в Кабардино-Балкарии праздничные мероприятия прошли в домах культуры в районах, населенных кабардинцами, а в столице республике Нальчике, прошел концерт местных артистов во Дворце культуры профсоюзов, рассказал председатель "Адыгэ Хасэ" Кабардино-Балкарии Мухамед Хафицэ.

"Для нас это особый день, поскольку именно "Адыге Хасэ" Кабардино-Балкарии предложила учредить этот праздник в 2010 году", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Карачаево-Черкесии крупнейшим мероприятием по случаю Дня черкесского флага стал концерт в амфитеатре в Черкесске, отметил председатель движения "Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского народа" Карачаево-Черкесии Али Асланов.

"Там было 1100 мест, и он был переполнен – люди стояли в проходах. После того как концерт закончился, мы вышли на улицу и там до 22 часов были танцы", – рассказал Асланов корреспонденту "Кавказского узла".

В Адыгее центральным событием празднования Дня черкесского флага стал концерт в филармонии в Майкопе, рассказал председатель движения "Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент" Адыгеи Рамазан Тлемешок. "Туда пришло человек 500, мы даже удивились, что так много. Кроме того, молодежь провела викторину в музее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Кубани мероприятия по случаю Дня черкесского флага в основном прошли в школах, рассказал председатель Краснодарской краевой общественной организации "Общество "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух.

"Мы решили перенести праздник на 28 и 30 апреля из-за переноса выходных. Поэтому пока прошли торжественные линейки и утренники в школах, там же прошли и небольшие концерты", – пояснил Чачух корреспонденту "Кавказского узла".

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Все лидеры организаций отметили, что не проводили никаких уличных мероприятий вроде автопробегов или конных состязаний. Мухамед Хафице отметил, что "сейчас не время проводить", сослался и на прямой запрет властей. "Сказали, что на улице праздновать не надо, лучше в Домах культуры", – пояснил он.

Али Асланов подчеркнул, что организаторы решили не привлекать "внимания террористов" к таким мероприятиям после теракта в "Крокус сити холле". "Мы решили, что на фоне того, что пострадавшие умирают, мы не буем проводить широкого празднования и ограничимся музеем и филармонией", – объяснил он.

Маджид Чачух допустил, что возможно некоторые мероприятия пройдут 28 и 30 апреля. "Пока мы никаких мероприятий такого рода не проводили", – сказал он.

Все лидеры организаций также отметили помощь властей в проведении мероприятий. Они высказали разное мнение относительно восприятия праздника. Большинство сочло, что это не семейный праздник. Хафицэ отметил, что в его семье День флага не отмечается. "Мы отмечаем День адыгов, 20 сентября. А день флага – это праздник молодежи", – сказал он.

Тлемешок также заявил, что День флага – это общий праздник. "Этот общий праздник для всей республики, он считается официальным праздничным днем", – отметил он.

Чтобы подчеркнуть насколько массово жители Адыгеи вовлечены в праздник, Тлемешок напомнил, что когда была Олимпиада в Сочи, жители республики, ездившие туда (не только адыги, но и русские, армяне), разобрали все адыгские флаги. "Пришлось даже отдавать на время флаги, стоящие у нас в зале", – отметил он.

Общим праздником День адыгского флага также назвал Маджид Чачух.

Али Асланов назвал День черкесского флага также семейным праздником. "К нам приходят праздновать целые семьи вместе с детьми", – сказал он.

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