Концерт ко дню адыгского флага привлек молодежь Черкесска

26 апреля 2024, 05:39

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Концерт ко дню адыгского флага в Черкесске собрал, по оценкам организаторов, не менее тысячи человек, при этом от традиционных шествий и пробегов они отказались со ссылкой на "политическую ситуацию" в стране. Празднование дня флага с каждым годом привлекает все больше молодых людей, в том числе подростков, рассказали участники мероприятия.

Как информировал "Кавказский узел", в течение последних 14 лет жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают 25 апреля День черкесского флага. В Нальчике этот праздник отметили концертом, но без конных и автомобильных пробегов, которые проходили в прошлые годы. День черкесского флага консолидирует адыгов на юге России и за рубежом, но это заслуга общественных организаций, а не властей, указали покинувшие Россию черкесские активисты.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

День черкесского флага житель Черкесска отпраздновали в парке "Зеленый остров", где состоялся полуторачасовой концерт с участием национальных творческих коллективов, исполнителей музыки и танцев. Амфитеатр парка, где проходил концерт, был заполнен целиком, - зрители заняли все 750 сидячих мест, кроме того, сотни людей стояли на балконе. На каждое выступление зрители реагировали овациями и дружными криками одобрения, зрители передал корреспондент “Кавказского узла”.

После концерта на площадке около амфитеатра участники праздника собрались в большой круг в несколько рядов и танцевали под национальную музыку. Среди зрителей концерта и танцоров в кругу было множество молодых людей, одетых в основном в повседневную одежду - в национальных костюмах на площади танцевали только несколько артистов, которые присоединились к горожанам после выступления в амфитеатре. Некоторые молодые люди из числа зрителей уже после концерта некоторое время исполняли адыгские песни.

Часть зрителей принесла в парк черкесские флаги, однако в городе, вопреки традиции, не было заметно автомобилей с флагом: гуляя по городу, корреспондент “Кавказского узла” встретил лишь одну такую машину.

Председатель регионального отделения "Адыгэ Хасэ" Али Асланов пояснил корреспонденту “Кавказского узла”, что в этом году шествий и пробегов с флагами активисты отказались. По словам Асланова, мероприятия в День черкесского флага были организованы "в плотном взаимодействии с органами власти". "Сегодня ситуация в стране такая, мы с пониманием к этому относимся, мы выбрали такой формат, концертная программа и танцы", - сказал он.

Асланов отметил единство адыгов в праздновании дня флага, который много значит для всех представителей народа. “ С ним у нас связано очень многое: этот флаг у нас прошел и войны, и трагические события, и радостные события, и сегодня мы видим, как наш народ очень любит этот флаг, везде его использует, у каждого, наверное, дома он есть. На свадьбах, в офисах, в машинах, он везде присутствует. Этот флаг нас всех, черкесов мира, объединяет. Благодаря этому флагу разобщенный народ чувствует себя одним народом. У нас один язык, одни обычаи, одни традиции. Я желаю в этот праздничный день, чтоб у нас было мирное небо, чтоб мы больше никогда не видели войн, чтоб наш народ развивался и жил с другими народами в мире и дружбе", - сказал он.

Руководитель молодежного крыла "Адыгэ Хасэ" в республике Арсен Кантемиров отметил, что концерт собрал максимальное число зрителей, которое мог вместить амфитеатр. Он подтвердил, что на формат празднования повлияла “текущая политическая ситуация”, однако концерт власти согласовали без проблем. "У нас обычно был ряд мероприятий, мы целый день их проводили - и автопробеги были, и конные шествия. Сейчас мы подсократили, оставили только вечернюю программу", - сообщил он.

Жительница Черкесска Айшат сообщила, что ей очень понравился концерт, а сам День черкесского флага важен для нее в связи с глубоким историческим значением этого символа. Хотя дома многонациональная семья Айшат не отмечает этот праздник, публичные мероприятия в День черкесского флага она посещает ежегодно. "Приходим, смотрим, как молодежь патриотично относится к таким праздникам, знает историю своего народа, своего флага. С каждым годом молодых все больше и больше", - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Житель аула Али-Бердуковский Расул пришел на концерт с большим черкесским флагом на плечах. "Это флаг моего народа, я его люблю. Из уважения к нашему флагу я пришел сюда, чтоб посмотреть, поучаствовать, потанцевать, повеселиться", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. По словам Расула, в прошлые годы праздник отмечался в его ауле, но в этом году местных мероприятий не было и он решил приехать в Черкесск. По словам мужчины, в его семейном кругу этот праздник не отмечают. "Обычно в общественных местах (праздную), иногда с друзьями", - пояснил он.

Молодой человек по имени Ренат признался, что День черкесского флага для него "чувствуется по-особому" и дает ощущение причастности к истории народа. "Мы гордимся нашим флагом и нацией в целом", - добавил он, отметив, что у него дома праздник не отмечают и даже не вывешивают в доме флаг. "Так, можно с друзьями выехать, с флагами покататься. Наши традиции должны сохраняться, без этого нация потеряется, поэтому надо хотя бы раз в год вот так вот собираться, вспоминать традиции", - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Две юные жительницы Черкесска, сестры 14-15 лет, пришли на праздник по своей инициативе. По словам девушек, они посещают День черкесского флага каждый год - приходят “посмотреть на выступления и проявить уважение" к национальному символов. Подростки отметили, что многие из их сверстников также любят этот праздник и посещают связанные с ним мероприятия. В семье сестер этот день отмечается, по случаю Дня черкесского флага они накрывают праздничный стол. "Это все-таки наша история, наша нация, наш народ должен продолжаться, никто не должен забывать наши традиции, костюмы, танцы, язык", - сказала старшая из девочек корреспонденту “Кавказского узла”.

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