01 декабря 2022, 17:10

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде шестые сутки продолжает голодовку, протестуя против давления на него в колонии, сообщила его супруга Лейла Исмаилзаде. Пенитенциарная служба не дает информации о состоянии Багирзаде, указал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Представитель Пенитенциарной службы 28 ноября заявил, что информация о голодовке Багирзаде не соответствует действительности. Близкие и адвокаты Багирзаде опровергли сведения Пенитенциарной службы и сообщили, что теолог продолжает голодовку. Адвокат Багирзаде 30 ноября сообщил что состояние Багирзаде ухудшилось, при этом он не изолирован от других заключенных и не находится под медицинским наблюдением, сообщил адвокат Бахруз Байрамов 30 ноября.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Талех Багирзаде продолжает голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Лейла Исмаилзаде.

"Талех уже шестые сутки продолжает голодовку. К сожалению, они и сегодня не позвонил. Обычно из тюрьмы он звонит или утром, или до обеда, значит сегодня он уже не позвонит", - сказала она.

Однако ей поступила информация, что Талех продолжает голодовку. "В ходе последнего звонка 27 ноября мне сказал, что будет голодать как минимум до следующего звонка домой. Талех предупредил, что пока он лично мне не скажет о прекращении голодовки, другим источникам не доверять. Талех требует прекращения нарушения его прав и бесчеловечного обращения. Ведь его не первый раз оскорбляли", - рассказала она.

По ее словам, ее беспокоит, чтобы против супруга "не было новых провокаций", чтобы отправить его в Гобустанскую тюрьму, где суровые условия. "Там и встречи и телефонные разговоры положены реже", - сказала Исмаилзаде .

Она добавила, что Пенитенциарная служба на запрос о состоянии Талеха не ответила. "Только из Красного Креста 29 ноября сказали, что Талеха изолировали и взяли под наблюдение медиков. Но интересно, что Красному Кресту в колонии сообщили, что заявление Талеха о голодовке было зарегистрировано только 28 ноября, хотя акцию он начал 26 ноября", - подчеркнула она.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что на следующей неделе его коллега Фахраддин Мехтиев посетит лидера "Мусульманского единства"

По его словам, Багирзаде положены телефонные разговоры два раза в неделю. При этом в законе не прописан интервал использования права на звонки. "Периодичность звонков регулируется произвольно. Да, как правило, устанавливается равномерная периодичность через 2-3 дня в течение недели, но по усмотрению администрации этот порядок может и нарушаться", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров подтвердил продолжение Багирзаде голодовки.

"Мы по своим каналам узнали, что Талех Багирзаде продолжает голодовку. По имеющейся у нас информации у него со здоровьем возникли проблемы - периодически повышается температура, появилась головная боль. К сожалению, Пенитенциарная служба не отвечает на наши официальные запросы", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев о голодовке Багирзаде. "Мы уже выражали отношение по этому вопросу (сообщениям о голодовке Багирзаде) и добавить к этому нечего", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

28 ноября начальник отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Азербайджана Мехман Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сведения о голодовке Багирзаде не соответствуют действительности. Он также опроверг утверждения о физическом и моральном давлении на Багирзаде, его дискриминации. "Ни о чем подобном и речи не может идти", - заявил представитель Пенитенциарной службы.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве. К ней присоединились его соратники и верующие в ряде других исправительных учреждений. На 20-е сутки Багирзаде прекратил голодовку и призвал к этому своих единомышленников. Власти не отреагировали на акцию, однако она привлекла внимание общества к проблеме, указала его жена Лейла Исмаилзаде.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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