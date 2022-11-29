Пенитенциарная служба отрицает голодовку Талеха Багирзаде

29 ноября 2022, 01:04

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Представитель Пенитенциарной службы Азербайджана назвал неправдивой информацию о голодовке лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и о нарушении его прав в колонии. Колония, куда перевели Багирзаде, отличается суровыми условиями содержания, заключенных принуждают к соблюдению неофициальных правил, отметил Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Пенитенциарная служба Азербайджана опровергает информацию о том, что осужденный Багирзаде проводит голодовку. Начальник отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Азербайджана Мехман Садыгов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что сведения о голодовке не соответствуют действительности.

Он также опроверг утверждения о физическом и моральном давлении на Багирзаде, его дискриминации. «Ни о чем подобном и речи не может идти», - заявил представитель Пенитенциарной службы.

Супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде 28 ноября не связывалась с мужем по телефону. «Талех 27 ноября по телефону сказал, что он сможет звонить дважды в неделю. Судя по всему, график ему еще не установили, сегодня из колонии №12 никакой информации нет - он сам не позвонил, других вестей от него тоже нет. Талех сказал, что пока он сам мне не скажет, что прекратил голодовку, любому другому, кто скажет об этом, не стоит верить. Талех не первый раз в заключении проводит голодовку и ни разу Пенитенциарная служба не подтверждала это», - сказала Исмаилзаде корреспонденту «Кавказского узла».

Во время разговора с женой 27 ноября Багирзаде отметил, что после объявления голодовки его не изолировали. «Он там на «карантине» вместе с другими заключенными, под наблюдение медработников его тоже не взяли», - сказала Исмаилзаде.

Адвокат Багирзаде Фахраддин Мехтиев после перевода лидера "Мусульманского единства" из Гобустанской тюрьмы в колонию №12 не виделся с ним. «Надо соблюсти определенные формальности, в связи с переводом в другое учреждение необходимо получить из Пенитенциарной службы новое разрешение на посещение подзащитного. Талеха Багирзаде перевели только в субботу. Я постараюсь в течение недели получить разрешение и встретиться с ним», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что заключенных при поступлении в пенитенциарное учреждение помещают в так называемый «карантин». «В течение примерно двух недель их готовят к адаптации условиям учреждения. Впрочем, Талех Багирзаде уже отбывает третий тюремный срок, он хорошо осведомлен об условиях содержания», - сказал Мехтиев.

«Карантин» в пенитенциарном учреждении фактически используется не для подготовки заключенных к условиям содержания в колонии, а для запугивания и принуждения их к соблюдению неписаных правил тюрьмы, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. Таким образом администрация учреждения пытается добиться полного повиновения со стороны заключенных, заявил правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что Пенитенциарная служба зачастую не признает голодовки в тюрьмах. «Они подтверждают факт голодовки лишь тогда, когда акция проводится длительно, возникают угрозы для жизни и здоровья заключенных. Тогда к ним пропускают родных, кого-то из общественности, чтобы осужденных уговаривали прекратить акцию», - сказал Гасанов.

По закону заключенного сразу после объявления голодовки заключенного должны изолировать от других осужденных и поместить под наблюдение врачей. «Однако заключенных переводят в санчасть или тюремный госпиталь, как правило, лишь тогда, когда у них возникают серьезные проблемы со здоровьем в результате длительной голодовки», - отметил Гасанов.

По информации правозащитника, колония №12 отличается суровыми условиями содержания. «Это колония строгого режима, она находится в пустынной местности около поселка Пута в 30 км от Баку. Там зимой холодно, а летом очень жарко. Рядом находятся каменные карьеры и при сильных ветрах, которые там часты, все в колонии покрывается пылью и заключенные дышат ею», - добавил Эльшан Гасанов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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