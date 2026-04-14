21 азербайджанская семья возвращена в бывшую зону карабахского конфликта

В шесть сёл Агдеринского и Ходжалинского районов сегодня вернулись 102 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта в семь сёл Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов вернулись 368 членов азербайджанских семей бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в село Ашагы Оратаг Агдеринского района были переселены девять семей (56 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Также группы бывших вынужденных переселенцев сегодня отправлены в села Вянгли, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района и в село Дашбулаг Ходжалинского района, сообщает Report.

В село Вянгли сегодня переселены четыре семьи (18 человек), в Чылдыран - две семьи (пять человек), в Хейвалы - три семьи (13 человек), в Чапар - две семьи (шесть человек), а в Дашбулаг - одна семья (четыре человека), пишет агентство.

Эти люди ранее временно проживали в различных районах Азербайджана, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, отмечается в публикации.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, к 23 февраля 2026 года в девять сёл Агдеринского района (армянское название Агдере - Мартакерт), в том числе в Ашагы Оратаг, Чылдыран, Чапар и Хейвалы были возвращены 787 семей (3011 человек). Их проинструктировали по вопросам минной безопасности и раздали соответствующие информационные буклеты.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".