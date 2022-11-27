Талех Багирзаде объявил голодовку в колонии

27 ноября 2022, 22:48

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Лидер движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде объявил в колонии в Азербайджане голодовку после оскорбления его чести и достоинства со стороны руководства пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 16 июня в акции принимали участие 12 верующих, 10 из которых находятся в заключении. Талех Багирзаде 23 июня прекратил голодовку и призвал к тому же своих сторонников.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга Талеха Багирзаде Лейла Исмаилзаде, ее супруга 26 ноября перевели из крытой Гобустанской тюрьмы в колонию номер 12.

«Талех сегодня (27 ноября) позвонил домой. Он сообщил, что после 7-летнего содержания согласно условиям приговора, его 26 ноября перевели в 12-ю колонию. Сразу по прибытии заместитель начальника колонии выразился в адрес Талеха ругательными словами, оскорбляющими его честь и достоинство. В отношении Талеха применили силу. В знак протеста Талех объявил голодовку. Он также протестует против продолжающегося давления на него и на ДМЕ», - сказала Исмаилзаде.

По ее мнению, инцидент с оскорблениями и насилием в отношении Багирзаде очевидно преследует цели провоцирования его на «какие-то действия», чтобы оправдать последующее его возвращению к крытую тюрьму с более суровыми условиями содержания. «Талех сказал, что его очень хотят вернуть в Гобустанскую тюрьму», - отметила Исмаилзаде.

Информацию о моральном и физическом давлении на Багирзаде в колонии номер 12 подтвердил и исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров со ссылкой на свои источники.

«Нам из своих источников также поступила информация об оскорблении и применении силы против Талеха Багирзаде сразу по прибытию в колонию 12. Срок содержания его в Гобустанской крытой тюрьме был завершен и его должны были перевести в колонию. Дело в том, что в Гобустанской тюрьме осужденных содержат по два человека в камере. В колонии же режим другой – «открытый», то есть заключенные живут в больших бараках и на территории учреждения практически видят друг друга. Таким образом, в колонии номер 12 Багирзаде будет оставаться среди 2-3 тысяч человека. С учетом его авторитета и популярности среди верующих, а таких в колониях немало, его хотят втянуть различные провокации и вновь отправить в Гобустанскую тюрьму для того, чтобы упечь в тесную камеру и изолировать от заключенных», - рассказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Багирзаде объявил голодовку для прекращения давления на движение, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

«Похоже, начался новый виток давления на ДМЕ. Сначала спецслужбы пытались приписать нашей организации действия, которым движение не имеет никакого отношения. 23 ноября был задержан член ДМЕ Шахин Гадиров, которого необоснованно обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Теперь провокация против Талеха Багирзаде», - сказал Буньядов корреспонденту «Кавказского узла».

Гадиров был задержан 23 ноября на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Только 26 ноября его близкие прояснили судьбу Шахина. Оказалось, что он содержится в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Ему предъявлено обвинение по ст. 234.3.4. УК Азербайджана (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в крупном размере). В отношении Гадирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. "Кавказский узел" также писал, что Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября заявила о причастности активистов движения "Мусульманское единство" к незаконному вооруженному формированию, созданному под контролем иранских спецслужб. Представитель движения отверг это обвинение, заявив, что указанные в сообщении СГБ лица не имеют отношения к организации.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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