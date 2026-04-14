16:02, 14 апреля 2026

Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Физулинском районе погиб сотрудник Агентства по разминированию. Число жертв взрывов мин после 44-дневной карабахской войны достигло 422, констатировал МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Взрыв противотанковой мины произошел сегодня в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, сообщает Trend со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

По данным ведомства, при взрыве погиб сотрудник агентства Матили Муган Рафаил оглу, 1995 года рождения, находившийся при исполнении служебных обязанностей, пишет агентство.

По данным МИД Азербайджана, с учетом этого инцидента жертвами взрывов на неразминированных территориях стали 422 человека.

"С момента войны 2020 года по настоящее время жертвами мин стали 422 гражданина Азербайджана. Существует острая необходимость в усилении международной поддержки для расширения работ по разминированию", - цитирует заявление министерства АПА.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, поскольку это долгий и сложный процесс.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Заявленные темпы переселения сдерживаются в том числе минной опасностью, указали в апреле 2026 года аналитики.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Автор: "Кавказский узел"

