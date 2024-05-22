Пастух погиб при взрыве мины в Азербайджане

22 мая 2024, 00:08

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В Тертерском районе Азербайджана пастух получил смертельные ранения, подорвавшись на мине, сообщили правоохранительные органы страны.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 27 апреля при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе Азербайджана был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов. Двумя неделями ранее, 12 апреля, два человека получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине в том же районе.

Инцидент произошел близ бывшей линии соприкосновения войск на территории села Гасангая Тертерского района. Арзу Наджаф оглу Гаджиев, 1965 года рождения, наткнулся на мину при выпасе скота. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД Азербайджана и Национального агентства по разминированию (ANAMA).

Тертерская районная прокуратура начала расследование в связи с происшествием. Генпрокуратура, МВД и ANAMA вновь призвали граждан соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к указателям о минной опасности.

Жертвами взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов с 10 ноября 2020 года (после окончания 44-дневной войны в Карабахе) и до 21 мая 2024 года включительно стал 361 гражданин Азербайджана, из них 68 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших - 53 мирных жителя и 15 военных, еще 126 гражданских и 167 военных получили травмы различной степени тяжести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правительства Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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