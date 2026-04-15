19:51, 15 апреля 2026

Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Ибрагима Муталиева, признав его виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:14 28.03.2026
Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих
Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращение недолеченных бойцов на службу.

Военнослужащий по фамилии Муталиев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, сообщил сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд. По данным суда, Муталиев без уважительных причин 1 сентября 2025 года, "то есть в период мобилизации" самовольно оставил место службы.

19 декабря 2025 года Муталиев был задержан сотрудником полиции на контрольно-пропускном пункте в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. "А с 1 сентября 2025 года до 19 декабря 2025 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В ходе судебного заседания Муталиев полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Ибрагим Муталиев. Дело на рассмотрение в суд поступило 6 апреля, приговор был вынесен 15 апреля судьей Пятовым.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
