Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии

Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасательного отряда командированы в Дагестан для работы в пострадавших от наводнения районах.

Как писал "Кавказский узел", к 7 апреля в пострадавшие от наводнения районы Дагестана было отправлено около 150 тонн гуманитарного груза из Кабардино-Балкарии. Духовное управление мусульман призвало жителей Кабардино-Балкарии приносить в пункты сбора вещи и продукты для пострадавших от наводнения в Дагестане. Сбор помощи в республике ведут несколько фондов и организаций, жители приносят в пункты сбора помощи воду, продукты, вещи, постельное белье.

На 12 апреля, по данным МЧС, в Дагестане оставались подтопленными 516 домов и 556 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находились 523 человека, в том числе 173 ребенка. На сегодня число эвакуированных в ПВР увеличилось на 18 человек, подтопленными остаются 508 жилых домов. Всего зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. С 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации в республике был повышен с регионального до федерального.

Руководство МЧС России направило в Дагестан вторую дополнительную группировку спасателей из Кабардино-Балкарии.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в подтопленные районы Дагестана выехали специалисты Эльбрусского высокогорного отряда в составе 11 человек и трех единиц техники", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС-Кавказ.

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС продолжают непрерывно следить за уровнем воды в реках, пока угрозы паводков нет, но "аэромобильная группировка общей численностью в 100 человек" готова для работы в условиях чрезвычайной ситуации, сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления.

"В настоящее время уровень рек в пределах нормы, неблагоприятных отметок нет. Наиболее опасный период еще впереди, ситуация будет зависеть от погодных условий", - приводит слова руководителя ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Мухамата Анаева Telegram-канал ведомства.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

