22:57, 13 апреля 2026

Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасательного отряда командированы в Дагестан для работы в пострадавших от наводнения районах. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 апреля в пострадавшие от наводнения районы Дагестана было отправлено около 150 тонн гуманитарного груза из Кабардино-Балкарии. Духовное управление мусульман призвало жителей Кабардино-Балкарии приносить в пункты сбора вещи и продукты для пострадавших от наводнения в Дагестане. Сбор помощи в республике ведут  несколько фондов и организаций, жители приносят в пункты сбора помощи воду, продукты, вещи, постельное белье.

На 12 апреля, по данным МЧС, в Дагестане оставались подтопленными 516 домов и 556 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находились 523 человека, в том числе 173 ребенка. На сегодня число эвакуированных в ПВР увеличилось на 18 человек, подтопленными остаются 508 жилых домов. Всего зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. С 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации в республике был повышен с регионального до федерального.

Руководство МЧС России направило в Дагестан вторую дополнительную группировку спасателей из Кабардино-Балкарии. 

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в подтопленные районы Дагестана выехали специалисты Эльбрусского высокогорного отряда в составе 11 человек и трех единиц техники", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС-Кавказ. 

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС продолжают непрерывно следить за уровнем воды в реках, пока угрозы паводков нет, но "аэромобильная группировка общей численностью в 100 человек" готова для работы в условиях чрезвычайной ситуации, сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления. 

"В настоящее время уровень рек в пределах нормы, неблагоприятных отметок нет. Наиболее опасный период еще впереди, ситуация будет зависеть от погодных условий", - приводит слова руководителя ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии  Мухамата Анаева Telegram-канал ведомства.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
