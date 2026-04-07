Кабардино-Балкария отправила 150 тонн гуманитарного груза в Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько партий гуманитарной помощи направила Кабардино-Балкария жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений. Четыре региона России и Абхазия также отчитались о помощи пострадавшим от стихии дагестанцам.

Как писал "Кавказский узел", более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнений в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 7 апреля общее число пострадавших достигло 6200, а число жертв - шести.

Начиная с прошлой недели жителям Дагестана было отправлено около 150 тонн гуманитарного груза из Кабардино-Балкарии. В составе гуманитарного груза в пострадавший регион были предметы первой необходимости и питьевая вода, сообщил сегодня глава региона Казбек Коков в Telegram-канале.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что находится на постоянной связи с руководством Дагестана и МЧС региона.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии ранее объявило сбор для помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане. Обращение к жителям Кабардино-Балкарии было размещено в телеграм-канале ДУМ республики поздно вечером 6 апреля.

Для оперативного сбора и отправки вещей в пострадавшие районы Дагестана, в том числе жителям Мамедкалы, организованы пункты приема. "Необходимые вещи (новые или в идеальном состоянии): теплая одежда и постельные принадлежности (одеяла, подушки); продукты питания длительного хранения (крупы, консервы, мука, сахар, растительное масло, детское питание); средства гигиены и питьевая вода (бутилированная)", - говорилось в сообщении ДУМ.

Акцию по сбору помощи пострадавшим от стихии жителям Дагестана запустят Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии совместно с Пятигорской и Черкесской епархией при поддержке главы региона Рашида Темрезова, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Карачаево-Черкесии.

"Стороны обсудили вопросы межконфессионального и межнационального взаимодействия, а также организацию совместной гуманитарной помощи Республике Дагестан, пострадавшей от стихийных бедствий", - уточнили в пресс-службе.

Абхазия отправила в помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия в Дагестане 80 тонн бутилированной воды. Об этом сегодня сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, передает ТАСС/Кавказ.

В Ростове-на-Дону открыли пункты сбора помощи для жителей Дагестана. Глава города Александр Скрябин уточнил, что передать гумпомощь можно в течение двух дней c 9:00 мск до 18:00 мск. После груз соберут в городском Молодежном центре и централизованно передадут в Дагестан. Ряд предприятий и организаций, по словам мэра, уже отправили первые партии помощи.

Ранее об отправке гуманитарной помощи сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "На днях в Махачкалу было направлено 60 тонн: питьевая вода, соки, крупы, мука, подсолнечное масло. Вчера дополнительно отправили в Дагестан две фуры - 40 тонн питьевой воды для раздачи населению подтопленных населенных пунктов", - написал глава Адыгеи 6 апреля в Telegram-канале.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подвёл итоги работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в соседнем Дагестане и поручил усилить готовность республики к паводковому сезону.

По словам руководителя региона, по запросу руководства соседней республики в приоритетном порядке была направлена питьевая вода - общий объём поставок уже достиг 400 тонн. В зоне бедствия работают ингушские спасатели и задействована необходимая техника, сообщил глава Ингушетии в Telegram-канале.

В ближайшие дни в Дагестане вновь ожидается ухудшение погоды - республиканская гидрометеослужба проинформировала, что 8-9 апреля в районах республики местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. На реках прогнозируется “повышение уровней воды до неблагоприятных отметок”, в горных районах - “сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег”, а также сход селей, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью и 8 апреля осадков также не ожидается, в ночь на 9 апреля возможен слабый дождь.