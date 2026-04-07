11:57, 7 апреля 2026

Сбор помощи для жителей Дагестана объявлен в Кабардино-Балкарии

Сбор помощи для жителей Дагестана. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DWybU-1DUez/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управление мусульман призвало жителей Кабардино-Балкарии приносить в пункты сбора вещи и продукты для пострадавших от наводнения в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. Пострадавшие от наводнения жители поселка Мамедкала Дербентского района пожаловались на равнодушие властей и плохую организацию волонтерской помощи. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли семь человек.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии объявило сбор для помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Обращение к жителям Кабардино-Балкарии размещено в телеграм-канале ДУМ республики поздно вечером 6 апреля. "С прискорбием и болью в сердцах мы наблюдаем за стихийным бедствием, постигшим наших соседей — братский народ Дагестана. Разрушительные паводки и наводнения принесли горе во многие семьи, лишили людей крова, уничтожили имущество и посевы. В этот трудный час мы не можем оставаться равнодушными", - говорится в нем.

Для оперативного сбора и отправки вещей в пострадавшие районы Дагестана, в том числе жителям Мамедкалы, организованы пункты приема. "Необходимые вещи (новые или в идеальном состоянии): теплая одежда и постельные принадлежности (одеяла, подушки); продукты питания длительного хранения (крупы, консервы, мука, сахар, растительное масло, детское питание); средства гигиены и питьевая вода (бутилированная)", - говорится в сообщении.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, также анонсированы выплаты за потерю имущества, здоровья или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Также управление призвало приносить в пункты гуманитарной помощи лопаты, помпы, насосы, комбинезоны, грабли, генераторы, веревки, канаты и инструменты (топоры, молотки, пилы, гвоздодеры).

Пункты сбора организованы в центральной мечети Нальчика, благотворительном фонде «Баракат» в Нальчике на улице Калюжного, а также в мечетях в населенных пунктах республики.

Также ДУМ опубликовало реквизиты банковской карты, предложив переводить деньги для закупки адресной помощи и передачи средств пострадавшим от наводнения в Дагестане.

"ДУМ КБР гарантирует полную прозрачность сбора. Все средства будут направлены через Муфтият Республики Дагестан и Благотворительный фонд «Инсан» непосредственно пострадавшим семьям", - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на 11.50 мск, под публикацией ДУМ не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, в самой Кабардино-Балкарии дожди были небольшими. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
