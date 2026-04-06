Жители Мамедкалы упрекнули власти в бездействии после потопа

Пострадавшие от наводнения жители поселка Мамедкала пожаловались на равнодушие властей и на плохую организацию волонтерской помощи.

Как писал "Кавказский узел", из сел Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселка Мамедкала Дербентского района вывезены 358 жителей, большинство из них разместилось у родственников. Эвакуированы также 150 детей из лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе Дагестана. В Мамедкале потоком воды "просто снесло" некоторые дома, рассказал местный житель. По словам журналистов и волонтеров, сельчане нуждаются в газовых баллонах, портативных плитах, генераторах и лекарствах.

На невнимание республиканских властей и местной администрации к проблемам, возникших после потопа в поселке Мамедкала, пожаловалась одна из его жительниц. Обращение сельчанки опубликовала программа "Новости ННТ" в Telegram-канале, насчитывающем более 20 тысяч подписчиков.

"У нас произошло неожиданное горе. Здесь, где мы проживаем, очень опасная зона. На сегодняшний день ни от руководства, ни от администрации, ни от МЧС ни один человек в эту сторону не посмотрел. Даже скорую не видели. Может, человеку плохо, может, какая-то помощь нужна", - говорит местная жительница на видео.

Пострадавшая утверждает, что даже морально-психологическую помощь им никто не оказал. "Не знаю, как будет дальше, но мы очень сильно огорчены бездействием нашего руководства. Очень обидно, что нас так бросили в такое тяжелое время", - сказала она. По словам женщины, ей помогли соседи и знакомые, - предложили лодку, чтобы на ней вывезти одежду и некоторые вещи.

Из-за наплыва людей, желающих оказать помощь пострадавшим в Мамедкале, возникли трудности с организацией, считает другой житель пострадавшего поселка.

"Людей хватает, очень много людей хотят помочь, молодцы ребята. Но из-за количества желающих помочь очень много времени уходит на организацию дорожного движения. В каждой машине по одному человеку", - рассказал он.

По мнению мужчины, еще на федеральной трассе следовало создать волонтерский центр, чтобы организованно распределять задачи. "Надо, чтобы были бригадиры и пять-десять человек тех, кто умеет работать. Иначе получается, что в одном месте двадцать человек, а в другом три", - пояснил он.

Медработники Дербентского района в круглосуточном режиме помогают жителям поселка Мамедкала как на выезде, так и в стационаре, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана в Telegram-канале. По информации ведомства, осмотры и консультирование организованы в пунктах временного размещения.

Избербаш готов принять 200 пострадавших из Мамедкалы, где из-за прорыва плотины по причине обильных дождей подтоплены дома, сообщил сегодня мэр города Расул Бакаев в своем Telegram-канале. По его словам, власти проведут переговоры с владельцами гостиниц, чтобы подключить их к работе и увеличить количество мест размещения для эвакуированных.

"Масштаб последствий непогоды в Избербаше оказался значительно меньше по сравнению с ситуацией в соседних муниципалитетах. С самого утра люди несут помощь пострадавшим: продукты, медикаменты и все самое необходимое. В нынешних условиях как никогда важно сплотиться вокруг общей беды и оказать поддержку нашим братьям", - добавил мэр города.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте ближайшей ночью возможен слабый дождь, но днем 7 апреля осадков не ожидается.

Из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

Из-за подтоплений повреждены дома, техника, мебель и автомобили жителей Дагестана. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Паводок, от которого наиболее пострадали Дагестан и Чечня, стал одним из самых разрушительных ударов стихии за последнее время, отмечается в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

