10:57, 6 апреля 2026

Почти 360 жителей шести сёл Дагестана эвакуированы из зон наводнения

Наводнение в Дербентском районе. 5 апреля 2026 года. Фото администрации Дербентского района https://t.me/derbentskiyrayon_official/21832

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из шести населенных пунктов Дербентского района вывезены 358 жителей, большинство из них разместились у родственников. Эвакуированы также 150 детей из лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", наиболее сложная ситуация в связи с наводнением, помимо Махачкалы, наблюдается в Дербенте и Дербентском районе, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе и в Хасавюртовском районе, заявил 5 апреля глава Дагестана Сергей Меликов.

В Дербентском районе 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. В Махачкале были эвакуированы жильцы домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения, и домов на улице Айвазовского из-за угрозы обрушения шестиэтажного жилого дома.

Из сёл Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселка Мамедкала эвакуированы 358 человек, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Дербентского района.

"Большая часть эвакуированных размещена у родственников, остальные – в шести специально подготовленных пунктах временного проживания. В настоящее время пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь", - говорится в публикации.

В школах и детских садах Дербента объявлен выходной день

В школах и детсадах Дербента сегодня, 6 апреля, объявлен выходной день из-за подтоплений, сообщает "Интерфакс". "6 апреля в школах и детских садах Дербента объявлен выходной день", - цитирует агентство сообщение мэрии.

Согласно публикации на сайте мэрии Дербента, 5 апреля в зоне подтопления оказалась железнодорожная подстанция. "В результате без света временно остались улицы Нанейшвили, Вокзальная и близлежащие территории. Работа подстанции восстановлена", - отчиталась администрация. О масштабных подтоплениях, произошедших в городе 5 апреля, мэрия не сообщала.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте переменная облачность без осадков, не ожидается дождя также ближайшей ночью и 7 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Карабудахкентском районе из лагеря «Солнечный берег» 5 апреля эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались, сообщила на своей странице во "Вконтакте" администрация района.

"Все 150 детей были оперативно эвакуированы. Сейчас они размещены в безопасном месте, обеспечены питанием и находятся под круглосуточным присмотром взрослых", — приводятся в публикации слова врио главы района Заура Сахаватова.

В Хасавюрте 5 апреля проводились работы по укреплению берега реки Ярык-Су, сообщила на своем сайте администрация города. "В микрорайоне Бальюрт на участке проведения работ по укреплению берега реки Ярык-Су активно задействована специализированная техника. К работам привлечены спасатели Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также специалисты Управления коммунального хозяйства", - указано в публикации.

По данным мэрии, в берегоукрепительных работах участвовали и волонтеры. "Горячий плов и напитки доставлены непосредственно на место проведения работ - в микрорайон Бальюрт, на русло реки Ярык-Су, где задействованные специалисты и волонтеры продолжают выполнять необходимые мероприятия", - сообщила администрация.

Напомним, из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

