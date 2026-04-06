Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе

В Дербентском районе ищут двух человек, которые находились в автомобилях, смытых потоками воды.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана произошло разрушение Геджухской плотины, эвакуированы жители шести сел. Большинство из них разместилось у родных, 94 человека отправлены в пункт временного размещения и еще восемь - в больницу. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию. Вечером 5 апреля спасатели вытащили из воды семь человек, которых смыло на автомобиле, однако двое их них умерли в больнице.

Два человека пропали без вести в результате подтоплений в Дербентском районе, их поиски продолжаются, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Наримана Казимагомедова.

По его словам, "во время прохождения основного потока воды" были смыты три легковых автомобиля, в которых находились 10 человек. Шестеро спасены, еще двое погибли. Двое остаются пропавшими без вести, их поиски ведут спасатели и местные волонтеры.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте 6 апреля осадков не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется лишь 10 апреля. Сегодня ожидается переменная облачность при температуре + 16 градусов.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".