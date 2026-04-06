Кавказский узел

05:55, 6 апреля 2026

Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дербентском районе ищут двух человек, которые находились в автомобилях, смытых потоками воды.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана произошло разрушение Геджухской плотины, эвакуированы жители шести сел. Большинство из них разместилось у родных, 94 человека отправлены в пункт временного размещения и еще восемь - в больницу. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию. Вечером 5 апреля спасатели вытащили из воды семь человек, которых смыло на автомобиле, однако двое их них умерли в больнице.

Два человека пропали без вести в результате подтоплений в Дербентском районе, их поиски продолжаются, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Наримана Казимагомедова.

По его словам, "во время прохождения основного потока воды" были смыты три легковых автомобиля, в которых находились 10 человек. Шестеро спасены, еще двое погибли. Двое остаются пропавшими без вести, их поиски ведут спасатели и местные волонтеры.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте 6 апреля осадков не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется лишь 10 апреля. Сегодня ожидается переменная облачность при температуре + 16 градусов.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
04:52, 6 апреля 2026
Возобновлено движение легкового транспорта по трассе "Кавказ" в Дагестане
02:53, 6 апреля 2026
Меликов прокомментировал обрушение части многоэтажки в Махачкале
02:58, 5 апреля 2026
Селевой поток сошел на федеральную трассу в Дербенте
01:00, 5 апреля 2026
Выросло число госпитализированных с отравлением жителей Дагестана
Руфат Исмаилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:15, 2 апреля 2026
Суд изъял земли и дома Руфата Исмаилова
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кодекс об административных правонарушения. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
03 апреля 2026, 21:21
Жительница Кубани оштрафована за критику работы ПВО

Новруз Тагиев. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03 апреля 2026, 18:07
Азербайджанский оппозиционер Тагиев приговорен к длительному сроку

Поврежденный мост в Чечне. "Грозный Информ" Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/182357/
03 апреля 2026, 16:14
30 мостов повреждены в Чечне после наводнения

Cотрудники полиции задерживают мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 апреля 2026, 14:14
Силовики отчитались о предотвращении теракта в Батайске

Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Показать больше