Жители шести сел эвакуированы в Дагестане из-за разрушения плотины
В Дербентском районе Дагестана произошло разрушение Геджухской плотины, эвакуированы жители шести сел. Большинство из них разместилось у родных, 94 человека отправлены в пункт временного размещения и еще восемь - в больницу. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию.
Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. Сегодня утром власти Дербента отчитались, что уровень воды в городе снизился.
4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.
Спасатели пытаются достать смытых потоком воды людей
Несколько человек, проезжавших по автодороге в населенном пункте Кала Дербентского района Дагестана, смыло водой в реку, их пытаются достать, передает ТАСС.
До них пытаются добраться местные жители и спасатели. Люди бросили свои автомобили и пытаются выбраться. "Предпринимаются меры, делаем все возможное, чтобы достать людей", - привело агентство слова главы района Эльмана Аллахвердиева.
Жители шести сел эвакуированы
В связи с переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, произошло разрушение защитного сооружения.
Проведена эвакуация жителей из населенных пунктов: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун, Планы.
Подготовлены пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированного населения: гимназия (поселок Мамедкала): 100 мест, школа №2 (поселок Мамедкала): 100 мест, ДЮСШ №4 (село Чинар): 150 мест, Чинарская СОШ №1: 100 мест, Чинарская СОШ №2 : 100 мест, детский сад (село Чинар): 80 мест.
В настоящее время задействован ПВР на базе гимназии в поселке Мамедкала, где размещены 94 человека, из которых 15 - дети. Восемь пожилых людей были направлены в больницу поселка Мамедкала.
Основная часть населения размещена у родственников.
Администрация района также сообщила, что для эвакуации населения был задействован автотранспорт жителей, пять школьных автобусов ПАЗ и два автомобиля "Газель" .
Числа эвакуированных власти района не назвали, однако в предыдущем сообщении утром указали, что эвакуировано около 800 домохозяйств.
На 917-м километре ФАД "Кавказ" в Дербентском районе, в районе населенного пункта Мамедкала, движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста, сообщило МВД Дагестана.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте ожидаются слабые осадки, а 6 апреля - сильный дождь.
В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня.
Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.
