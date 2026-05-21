Дагестанские предприниматели призвали суды соразмерно подходить к закрытию АЗС

Приостановка работы автозаправочных станций в Махачкале и Каспийске приводит перебоям в обеспечении топливом, на работающих АЗС появились очереди. Предприниматели призвали суды соразмерно подходить к закрытию заправок с учетом тяжести нарушений.

"Кавказский узел" писал, что в середине февраля 2026 года силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир.В сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Дагестане. Марат Джанхуватов, владелец заправки в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов. Ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане, в них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел". После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

В Махачкале и Каспийске закрыты множество АЗС, а на тех, которые еще функционируют - выстроились огромные очереди, передал телеканал "ННТ".

Как следует из интервью с владельцами станций, зачастую причиной закрытия становятся несоблюдение ряда требований, в частности расстояния до жилых домов, хотя, например как рассказал владелец АЗС Эльдар Мехтиев, дома были построены уже после того, как АЗС начала работу.

Владелец АЗС Закарья Магомедов сообщили, что работу его заправки приостановили по решению суда. По его словам, параметры, из-за которых закрыли АЗС, не относятся к техническим и не несут угрозы, следует из сюжета.

При этом на работающие заправки выстроились очереди, рассказывают водители в сюжете.

Несоразмерное применение меры полного закрытия АЗС может приводить к серьёзным последствиям: перебоям в обеспечении топливом, рискам для работы экстренных служб, росту цен, указал Союз предпринимателей Дагестана.

В заявлении, которое опубликовал "Черновик", представители Союза указали, что контроль и соблюдение требований безопасности должны быть жёсткими и неукоснительными. Но меры реагирования должны быть соразмерными. Там, где нет прямой угрозы, должны применяться предписания, штрафы, сроки на устранение нарушений, а не немедленное закрытие. "Необходим дифференцированный подход с учётом степени риска, а не применение одинаковых мер ко всем без исключения", - указали предприниматели, призвав выстроить конструктивный диалог между бизнесом, надзорными органами и органами власти.