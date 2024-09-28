Взрыв в Новом Хушете стал 15-м инцидентом на автозаправке в Дагестане за 10 лет

28 сентября 2024, 18:03

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Взрыву на автозаправке около поселка Новый Хушет предшествовали как минимум 14 с 2014 года инцидентов со взрывами или пожарами на АЗС Дагестана, в них погибли не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы, четверо получили помощь амбулаторно.

На АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Взрыв около Нового Хушета стал, согласно подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 15-м инцидентом в серии взрывов и пожаров на автозаправках в Дагестане с 2014 года. В этих 15 взрывах и пожарах погибли не менее 54 человек.

Так, в августе 2023 года в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 37 человек, более ста получили ранения. Что привело к такому большому числу жертв и как реагировали власти на случившееся, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о взрыве в Махачкале".

1 апреля 2022 года произошел взрыв на АЗС около села Сабнова Дербентского района во время заправки автомобиля. При взрыве пострадали двое мужчин, оба были госпитализированы. По данным источников, взрыв произошел из-за неисправности газобаллонного оборудования.

Еще один инцидент произошел 28 сентября 2021 года на проспекте Акушинского в Махачкале, где произошел пожар на АЗС. Пострадали трое мужчин, двое из них были госпитализированы с ожогами более 50% тела. Возгорание на АЗС произошло из-за неосторожности рабочих при очистке подземной емкости, заявила компания Nafta24.

Крупный пожар на автозаправочной станции в Каякентском районе, в четырех километрах от села Первомайское, произошел 7 мая 2019 года. Там загорелись одна из цистерн с газом и одноэтажное здание. К тушению пожара были привлечены 68 человек, о пострадавших не сообщалось.

30 января 2018 года два человека пострадали при взрыве на АЗС в селе Какамахи Левашинского района. Пострадавшие - двое мужчин - получили 30% ожогов тела и были перевезены в республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

В 2017 году на дагестанских АЗС произошли как минимум два инцидента с гибелью и травмированием людей. Так, 3 июля в Тарумовском районе при взрыве и пожаре на автозаправочной станции погибли двое мужчин. 28 января того же года после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале один человек был госпитализирован с ожогами.

Дагестанское управление МЧС в 2014-2016 годах насчитало семь происшествий на АЗС, в результате которых травмы получили десятки человек. По крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам: в августе 2014 года в результате взрыва на заправке погиб мужчина, еще трое были ранены, а в сентябре 2015 года 43-летний мужчина получил смертельные ожоги при возгорании АЗС на шоссе Аэропорта.

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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