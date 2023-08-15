Главное о взрыве в Махачкале

15 августа 2023, 22:04

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14 августа 2023 года крупный пожар привел к мощному взрыву в автосервисе и на соседней с ним АЗС в Махачкале. Погибли 35 человек, более ста получили ранения, в Дагестане объявлен траур. Что привело к такому большому числу жертв и как реагировали власти на случившееся, рассказывается в справке "Кавказского узла".



Развитие событий

Вечером 14 августа в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы загорелось здание автосервиса и произошел сильный взрыв. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь. Огонь охватил здания, также загорелись автомобили на стоянке.

По сообщению дагестанского МЧС, 14 августа в 21:37 по системе 112 поступило сообщение, что в Махачкале по адресу Караман-2 на АЗС произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В 21:42 на место пожара прибыл начальник ПСЧ-56 и два пожарных расчета .

В ликвидации пожара были задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана в своем Telegram-канале вечером 14 августа

После взрыва на АЗС пламя охватило около 600 квадратных метров. Под завалами разрушенного помещения станции оказались люди. По информации издания Mash, "взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стекла" . Со ссылкой на очевидцев Мash уточнял, что, "в момент взрыва рядом было много людей. .

Местное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела. В постановлении Следкома указано, что изначально пожар возник в расположенном напротив заправки автосервисе, а затем огонь перекинулся на АЗС."По версии следствия, (...) в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили", — сообщил дагестанский следком .

В 00:30 стало известно о 10 погибших на месте взрыва. Спасателям локализовали горение. Спустя почти четыре часа после взрыва пожар удалось потушить. Из Москвы в Дагестан вылетел спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких детей. В 6 утра 15 августа борт с ранеными вылетел в Москву .

15 августа 2023 года Минздрав назвал число жертв взрыва на АЗС. Пострадали 115 человек, погибли 35; в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. . Не исключено, что в дальнейшем число погибших может увеличиться.

Мощность взрыва в Махачкале — около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев со ссылкой на специалистов .

Первые последствия

На территории Кумторкалинского района Дагестана, где произошел взрыв АЗС, объявлен режим ЧС. Такое решение принял глава региона Сергей Меликов . Более 40 строений, включая жилые дома, были повреждены взрывом, процитировал ТАСС сообщения в экстренных службах .

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео огромной воронки на месте взрыва посреди улицы. Там работает строительная техника, спасатели продолжают разбирать завалы .

15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим .

Власти региона пообещали выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на каждого, за тяжкий вред здоровью — по 400 тысяч рублей, за легкий вред здоровью — по 200 тысяч рублей .

По данным на вечер 15 августа 11 человек, пострадавших после взрыва в Махачкале, выписаны Республиканской клинической больницы на амбулаторное лечение. В стационаре остаются 19 раненых, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Причины большого числа жертв

Ранее в Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему. В частности надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было – некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Журналисты и комментаторы в соцсетях задавались вопросом, что стало причиной такого большого числа жертв. По мнению заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, одним из условий трагедии стала хаотичная застройка обочины, из-за которой движение на этом участке ограничено. Кроме того, некоторые люди из любопытства стали снимать пожар на видео. "В соцсетях такое поведение даже сравнили с летающими на огонь мотыльками", — сказал он .

Рассказы очевидцев подтверждают выводы Магомедова. Так, рядом с АЗС образовалась автомобильная пробка и люди выходили из машин, кто-то прогуливался в вечернее время к расположенному рядом большому пляжу. Пока одни очевидцы снимали пожар на видео, другие пытались помочь справиться с огнем. Людей, которые подошли посмотреть на пожар, снесло взрывной волной

В Telegram-канале "Новое дело" было опубликовано видео пожара до взрыва с подписью "Одна из причин (зеваки) такого количества пострадавших!" .

Плотная городская застройка вокруг АЗС в целом характерна для Махачкалы. "Идеально было бы, если бы заправки Махачкалы перестали строить рядом с многоэтажками и торговыми центрами", - отметил Магомед Магомедов .

Реакция властей

Глава Дагестана Сергей Меликов признал, что территория вокруг АЗС была застроена с нарушениями. «Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на (...) тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки", — сказал Меликов на заседании оперштаба .

После взрыва мэрия Махачкалы сообщила, что подача газа в прилегающий к АЗС микрорайон, который относится к территории Кумторкалинского района, прекращена из-за опасности возгорания .

Вечером 14 августа на место взрыва и пожара приехали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители подразделений мэрии.

МЧС России открыло телефон горячей линии 8 (8722) 39 99 99, по которому круглосуточно можно получить психологическую помощь и информационную поддержку на базе ГУ МЧС России по Республике Дагестан .

15 августа первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что пострадавшие в тяжелом состоянии, будут эвакуированы для лечения в федеральные лечебные центры и клиники Москвы. Он также сообщил, что в Махачкалу приехали специалисты из Центра медицины катастроф при Минздраве .

Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку законности работы автозаправочных станций на территории региона. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений", — сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры .

На заседании оперативного штаба 15 августа глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва. Он отметил, что необходимо выявить жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические .

Что известно о владельцах автосервиса и АЗС "Нафта 24"

Газета "Известия" опубликовала на следующий после трагедии день комментарий соучредителя АЗС «Нафта 24» Гусейна Ибрагимова. Он отметил, что взрыв произошел в ангарах, в результате чего пострадала заправка. Он высказал уверенность, что ЧП произошло из-за детонации селитры в соседнем ангаре. «Там воронка огромная. Это напротив через дорогу, 30–40 м от нас", — добавил он. При этом Ибрагимов уточнил, что на АЗС "ни одна бочка не взорвалась, все целы и живы".

Ибрагимов также связал большое число пострадавших в результате взрыва со скоплением очевидцев, которые подходили к месту произошедшего еще до того, как приехали экстренные службы .

Telegram-канал Baza, сообщил, что следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. Им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов . Позднее Telegram-канал "Нетипичная Махачкала" назвал Шамхалова владельцем той же АЗС "Нафта 24". О том что Щамхалов (написании фамилии Шамхалов и Щамхалов - приведено по цитируемым источникам - Прим. "Кавказского узла") — владелец АЗС, написал также РБК, упомянув, что он был замешан в отмывании денег, его ставили на спецучет из-за незаконной предпринимательской деятельности по продаже сжиженного газа .

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

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