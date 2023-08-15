15 августа 2023, 22:04
Главное о взрыве в Махачкале
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14 августа 2023 года крупный пожар привел к мощному взрыву в автосервисе и на соседней с ним АЗС в Махачкале. Погибли 35 человек, более ста получили ранения, в Дагестане объявлен траур. Что привело к такому большому числу жертв и как реагировали власти на случившееся, рассказывается в справке "Кавказского узла".
Развитие событий
Вечером 14 августа в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы загорелось здание автосервиса и произошел сильный взрыв. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь. Огонь охватил здания, также загорелись автомобили на стоянке.
По сообщению дагестанского МЧС, 14 августа в 21:37 по системе 112 поступило сообщение, что в Махачкале по адресу Караман-2 на АЗС произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В 21:42 на место пожара прибыл начальник ПСЧ-56 и два пожарных расчета 1.
В ликвидации пожара были задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана в своем Telegram-канале вечером 14 августа
После взрыва на АЗС пламя охватило около 600 квадратных метров. Под завалами разрушенного помещения станции оказались люди. По информации издания Mash, "взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стекла" 2. Со ссылкой на очевидцев Мash уточнял, что, "в момент взрыва рядом было много людей. 3.
Местное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела. В постановлении Следкома указано, что изначально пожар возник в расположенном напротив заправки автосервисе, а затем огонь перекинулся на АЗС."По версии следствия, (...) в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили", — сообщил дагестанский следком 4.
В 00:30 стало известно о 10 погибших на месте взрыва. Спасателям локализовали горение. Спустя почти четыре часа после взрыва пожар удалось потушить. Из Москвы в Дагестан вылетел спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких детей. В 6 утра 15 августа борт с ранеными вылетел в Москву 5.
15 августа 2023 года Минздрав назвал число жертв взрыва на АЗС. Пострадали 115 человек, погибли 35; в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 6. Не исключено, что в дальнейшем число погибших может увеличиться.
Мощность взрыва в Махачкале — около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев со ссылкой на специалистов 7.
Первые последствия
На территории Кумторкалинского района Дагестана, где произошел взрыв АЗС, объявлен режим ЧС. Такое решение принял глава региона Сергей Меликов 8. Более 40 строений, включая жилые дома, были повреждены взрывом, процитировал ТАСС сообщения в экстренных службах 9.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео огромной воронки на месте взрыва посреди улицы. Там работает строительная техника, спасатели продолжают разбирать завалы 10.
15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим 11.
Власти региона пообещали 12 выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на каждого, за тяжкий вред здоровью — по 400 тысяч рублей, за легкий вред здоровью — по 200 тысяч рублей 13.
По данным на вечер 15 августа 11 человек, пострадавших после взрыва в Махачкале, выписаны Республиканской клинической больницы на амбулаторное лечение. В стационаре остаются 19 раненых, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.
Причины большого числа жертв
Ранее в Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему. В частности надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было – некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".
Журналисты и комментаторы в соцсетях задавались вопросом, что стало причиной такого большого числа жертв. По мнению заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, одним из условий трагедии стала хаотичная застройка обочины, из-за которой движение на этом участке ограничено. Кроме того, некоторые люди из любопытства стали снимать пожар на видео. "В соцсетях такое поведение даже сравнили с летающими на огонь мотыльками", — сказал он 14.
Рассказы очевидцев подтверждают выводы Магомедова. Так, рядом с АЗС образовалась автомобильная пробка и люди выходили из машин, кто-то прогуливался в вечернее время к расположенному рядом большому пляжу. Пока одни очевидцы снимали пожар на видео, другие пытались помочь справиться с огнем. Людей, которые подошли посмотреть на пожар, снесло взрывной волной 15
В Telegram-канале "Новое дело" было опубликовано видео пожара до взрыва с подписью "Одна из причин (зеваки) такого количества пострадавших!" 16.
Плотная городская застройка вокруг АЗС в целом характерна для Махачкалы. "Идеально было бы, если бы заправки Махачкалы перестали строить рядом с многоэтажками и торговыми центрами", - отметил Магомед Магомедов 17.
Реакция властей
Глава Дагестана Сергей Меликов признал, что территория вокруг АЗС была застроена с нарушениями. «Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на (...) тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки", — сказал Меликов на заседании оперштаба 18.
После взрыва мэрия Махачкалы сообщила, что подача газа в прилегающий к АЗС микрорайон, который относится к территории Кумторкалинского района, прекращена из-за опасности возгорания 19.
Вечером 14 августа на место взрыва и пожара приехали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители подразделений мэрии.
МЧС России открыло телефон горячей линии 8 (8722) 39 99 99, по которому круглосуточно можно получить психологическую помощь и информационную поддержку на базе ГУ МЧС России по Республике Дагестан 20.
15 августа первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что пострадавшие в тяжелом состоянии, будут эвакуированы для лечения в федеральные лечебные центры и клиники Москвы. Он также сообщил, что в Махачкалу приехали специалисты из Центра медицины катастроф при Минздраве 21.
Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку законности работы автозаправочных станций на территории региона. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений", — сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры 22.
На заседании оперативного штаба 15 августа глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва. Он отметил, что необходимо выявить жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические 23.
Что известно о владельцах автосервиса и АЗС "Нафта 24"
Газета "Известия" опубликовала на следующий после трагедии день комментарий соучредителя АЗС «Нафта 24» Гусейна Ибрагимова. Он отметил, что взрыв произошел в ангарах, в результате чего пострадала заправка. Он высказал уверенность, что ЧП произошло из-за детонации селитры в соседнем ангаре. «Там воронка огромная. Это напротив через дорогу, 30–40 м от нас", — добавил он. При этом Ибрагимов уточнил, что на АЗС "ни одна бочка не взорвалась, все целы и живы".
Ибрагимов также связал большое число пострадавших в результате взрыва со скоплением очевидцев, которые подходили к месту произошедшего еще до того, как приехали экстренные службы 24.
Telegram-канал Baza, сообщил, что следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. Им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов 25. Позднее Telegram-канал "Нетипичная Махачкала" 26 назвал Шамхалова владельцем той же АЗС "Нафта 24". О том что Щамхалов (написании фамилии Шамхалов и Щамхалов - приведено по цитируемым источникам - Прим. "Кавказского узла") — владелец АЗС, написал также РБК, упомянув, что он был замешан в отмывании денег, его ставили на спецучет из-за незаконной предпринимательской деятельности по продаже сжиженного газа 27.
* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Примечания
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- https://t.me/breakingmash/46883
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- В Дагестане после взрыва на АЗС введен режим ЧС // Российская газета, 15.08.2023
- https://t.me/tass_agency/205456
- https://t.me/breakingmash/46898
- https://t.me/agiprd/8922
- https://t.me/agiprd/8923
- https://t.me/chernovik/57767
- "Махачкала на пороховой бочке": взрыв и пожар унесли жизни 35 человек // Кавказ.Реалии*, 15.08.2023
- Разбросанные тела, 13 детей в больнице, дома без газа: что известно о взрыве заправки в Махачкале 14 августа // stav.kp.ru, 15.08.2023
- https://t.me/novoedelo/19766
- Махачкала на пороховой бочке": взрыв и пожар унесли жизни 35 человек // Кавказ.Реалии*, 15.08.2023
- Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане // РИА Новости, 15.08.2023
- В мэрии Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе // РБК, 14.08.2023
- https://t.me/mchs_official/10656
- Замминистра Фисенко: тяжелораненых при взрыве в Махачкале эвакуируют в Москву // РБК, 15.08.2023
- https://t.me/agiprd/8958
- Меликов поручил властям Махачкалы совершить обход домов вблизи места взрыва // РИА Дагестан, 15.08.2023
- Владелец АЗС в Махачкале рассказал о взорвавшихся складах с селитрой // Известия, 15.08.2023
- https://t.me/bazabazon/20487
- https://t.me/official_atypical/13767?single
- Владельцем АЗС в Махачкале оказался подпольный продавец сжиженного газа // РБК, 15.08.2023