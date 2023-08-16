16 августа 2023, 11:59

Задержан арендатор взорвавшегося в Махачкале склада с селитрой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева. На АЗС "Нафта 24" были соблюдены все меры безопасности, сама станция пострадала от взрыва, заявили на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа в Махачкалу прибыл самолет МЧС с врачами из Федерального центра медицины катастроф. Они осмотрели всех пострадавших при взрыве. 16 пациентов были эвакуированы в Москву, 11 - выписаны из Республиканской клинической больницы.

14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Следователи задержали подозреваемого в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Эльдара Насрулаева задержали», - приводит агентство слова источника. Уточняется, что задержанному в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Насрулаев является арендатором склада со взорвавшейся вблизи АЗС в Махачкале селитрой, информируте "Газета.ру".

АЗС "Нафта 24" заявила о своей непричастности к взрыву в Махачкале. "Люди до сих пор винят нашу АЗС в произошедшем горе! Хотя мы сами стали жертвами взрыва", - говорится в сообщении в аккаунте nafta24 в Instagram*.

Руководство АЗС утверждает, что на станции были соблюдены все меры безопасности. "На АЗС Нафта 24 ничего не взрывалось. Все соответствует противопожарным нормам, постоянно проводятся профилактические работы по пожарной безопасности и ни одна емкость на АЗС и бензовоз не взорвался!" - сказано в сообщении.

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Примечание:

"Nafta24 объяснила пожар на заправке в Махачкале ошибкой рабочих", "Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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