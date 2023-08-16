16 августа 2023, 07:30

16 пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуированы в Москву

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Самолет МЧС доставил в Подмосковье 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, их госпитализируют в московские клиники, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа в Махачкалу прибыл самолет МЧС с врачами из Федерального центра медицины катастроф. Они осмотрели всех пострадавших при взрыве. Предположительно, пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, будут перевезены в федеральные клиники Минздрава и клиники Москвы, заявил первый замглавы Минздрава. 11 пациентов в тот же день были выписаны из Республиканской клинической больницы, в стационаре оставались 19 раненых.

14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Самолет с 16 пострадавшими при взрыве в Махачкале приземлился в подмосковном Раменском. Состояние пациентов, среди которых трое детей, оценивается как удовлетворительное. Пострадавших доставят в федеральные учреждения Минздрава в Москве, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу МЧС "Коммерсант".

"Самолет чрезвычайного ведомства доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии", - говорится в публикации, размещенной в 02.51 мск в телеграм-канале МЧС.

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Примечание:

"Nafta24 объяснила пожар на заправке в Махачкале ошибкой рабочих", "Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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