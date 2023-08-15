11 человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Махачкале

15 августа 2023, 19:55

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После взрыва в Махачкале 11 человек находятся в тяжелом состоянии, пациентов с наиболее серьезными травмами отправят на лечение в Москву. Еще 11 пострадавших сегодня были выписаны, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел" вечером 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС . Погибли 35 человек, а всего пострадали 115 человек, сообщил сегодня Минздрав России. Генпрокуратура России анонсировала проверку законности размещения автозаправочных станций в Дагестане. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной случившегося алчность и халатность и потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности.

По факту взрыва на АЗС Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовало возгорание в здании станции технического обслуживания (СТО) машин.

11 человек, пострадавших при взрыве в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. По его словам, утром в Махачкалу прибыл борт МЧС, который привез врачей из Федерального центра медицины катастроф. Они осмотрели всех пострадавших. "Предполагаем, что все пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, будут переведены в федеральные клиники Минздрава и клиники города Москву", - заявил он в видео, которое опубликовано в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

Самолет Ил-76 МЧС России готов вылететь из аэропорта "Махачкала" с 17 пострадавшими на борту. Их доставят в лечебные учреждения Москвы, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале МЧС России.

11 пациентов, пострадавших после взрыва в Махачкале, выписаны из Республиканской клинической больницы на амбулаторное лечение. В стационаре остаются 19 раненых, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Пять пациентов находятся в городской клинической больнице Махачкалы, все они чувствуют себя удовлетворительно, говорится в Telegram-канале больницы.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва в Махачкале. В ходе заседания оперативного штаба он отметил, что необходимо организовать работу, чтобы выявить жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические. "Нужно определить зону повреждения и провести подомовой обход. Каждой квартиры, каждого дома", – сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

Следствие отчиталось о завершении осмотра места происшествия. "14 августа 2023 года в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. В результате происшествия погибли и пострадали люди, были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили", - указано в сообщении в Telegram-канале Следкома России



Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов, окончательные выводы будут сделаны по итогам экспертиз и следственных действий, сообщило ведомство.

В Дагестане ранее неоднократно происходили взрывы на АЗС и власти обещали решить проблему. В частности, надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Однако в Махачкале некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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