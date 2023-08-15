Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 25

15 августа 2023, 04:40

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При взрыве на заправке в Махачкале погибли 25 человек, в больницах находятся 66 пострадавших, десять из них - в тяжелом состоянии, сообщили власти. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале вечером 14 августа прогремел взрыв на АЗС на трассе Махачкала-Астрахань, погибли три человека, десять пострадали. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Первоначально власти заявляли о гибели шести человек и не менее 35 пострадавших, затем стало известно, что число погибших составило 12, а пострадавших - 56.

Число пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 25 человек, среди них трое детей, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на дагестанский центр медицинских катастроф.

По словам первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фесенко, увеличилось из число пострадавших. Оно достигло 66 человек. Все они находятся в медучреждениях города, 10 человек - в тяжелом состоянии.

По факту взрыва на АЗС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан.

По версии следствия, в здании станции технического обслуживания автомобилей "при производстве работ по техническому обслуживанию произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди".

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали от взрывов и пожаров на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к гибели людей. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему: надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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