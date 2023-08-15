Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале

15 августа 2023, 15:45

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В Дагестане будет проведена проверка законности размещения автозаправочных станций после гибели 35 человек в Махачкале, сообщила Генпрокуратура. Глава Дагестана назвал причиной случившегося алчность и халатность и потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности.

Как писал "Кавказский узел" вечером 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС . Погибли 35 человек, а всего пострадали 115 человек, сообщил сегодня Минздрав России.

По факту взрыва на АЗС Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовало возгорание в здании станции технического обслуживания (СТО) машин.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил сегодня, что уголовное дело в связи с трагедией в Махачкале расследуется по статье об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы).

"Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду. По самым примитивным требованиям никак не может станция техобслуживания находится в пяти метрах от заправочного комплекса. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - заявило он на видео, опубликкованном в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Меликов на совещании также поручил профильным ведомствам провести проверки, не дожидаясь официальных поручений, пояснив, что по итогам оперштаба будет принято официальное решение о проведении проверок. "Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на причины халатности не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавали различного рода разрешения, согласования", - заявил глава Дагестана.

Генпрокурор России Игорь Краснов дал указание оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане, исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях. "Будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверке привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Видео с места взрыва опубликовало сегодня ТАСС. Как следует из видеозаписи, на одной стороне дороги образовалась глубокая воронка. С другой стороны стоит остов АЗС и прилегающего к ней здания, от которых идет дым, пожарные продолжают проливать место пожара. Движение по трассе открыто, на месте много сотрудников полиции, на видео видны не менее пяти полицейских машин и две машины скорой помощи.

Более 40 строений, включая жилые дома, повреждены взрывом, сообщило агентство со ссылкой на данные экстренных служб.

Сотрудник АЗС сообщил, что заправка является "пострадавшей стороной". "Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить - и произошел взрыв. Русские бани, АЗС, ларек по продаже кур-гриль - все строения снесло, все вокруг снесло с лица земли", - привело сегодня его слова РИА "Новости".

В Дагестане неоднократно происходили взрывы на автозаправочных станциях. Каждый раз после ЧП власти обещали решить проблему с безопасностью АЗС. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".