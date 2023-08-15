Взрыв на заправке в Махачкале, стоп-кадр видео https://t.me/chernovik/57726

15 августа 2023, 07:02

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Скончались два пациента, которые ранее получили ранения при взрыве на АЗС в Махачкале. Общее число погибших в результате инцидента увеличилось до 27.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Погибли 25 человек, в больницах находятся 66 пострадавших, десять из них – в тяжелом состоянии, сообщили ранее власти.

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек, сообщил сотрудник дагестанского центра медицины катастроф. "Еще двое пострадавших скончались", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

Напомним, по факту взрыва на АЗС Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовало возгорание в здании станции технического обслуживания (СТО) машин.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему. В частности надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было – некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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Примечание:

"Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Махачкале названо тяжелым", "Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве", "Два человека пострадали при взрыве на заправке в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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