Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 27

15 августа 2023, 07:02

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Скончались два пациента, которые ранее получили ранения при взрыве на АЗС в Махачкале. Общее число погибших в результате инцидента увеличилось до 27.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Погибли 25 человек, в больницах находятся 66 пострадавших, десять из них – в тяжелом состоянии, сообщили ранее власти.

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек, сообщил сотрудник дагестанского центра медицины катастроф. "Еще двое пострадавших скончались", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

Напомним, по факту взрыва на АЗС Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовало возгорание в здании станции технического обслуживания (СТО) машин.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему. В частности надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было – некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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