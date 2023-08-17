Эльдар Насрулаев арестован по делу о взрыве в Махачкале

17 августа 2023, 16:58

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Арендатор склада вблизи заправки в пригороде Махачкалы Эльдар Насрулаев арестован до 14 октября по делу о взрыве, повлекшем гибель 35 человек.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа правоохранители задержали подозреваемого в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, который арендовал склад вблизи от заправки.

14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 119. Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Эльдар Насрулаев, которого подозревают в причастности ко взрыву на АЗС, был доставлен в Москву для избрания меры пресечения. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности Насрулаева и его родственников сообщило сегодня ТАСС.

Насрулаеву предъявлены обвинения по статье о производстве или хранение продукции, не отвечающем требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, которая предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 14 октября", - процитировало агентство слова судьи Наталии Дударь.

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