Тело 13-го погибшего найдено на месте взрыва в Дагестане

28 сентября 2024, 14:08

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На месте взрыва на автозаправке в Новом Хушете найдено тело еще одного человека, и общее число погибших достигло 13, сообщили спасатели. Следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 12 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы, четверо получили помощь амбулаторно.

В Карабудахкентском район введен режим ЧС муниципального уровня. 28 сентября объявлено днем траура в республике.

На месте взрыва на автозаправке в Дагестане обнаружен еще один погибший, сообщило в своем телеграм-канале МЧС России. Дагестанское управление ведомства в своем телеграм-канале сделало репост этой публикации, не добавив других подробностей.

По предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено, сообщил сегодня Следственный комитет. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также комплексная пожарно- и взрывотехническая судебная экспертиза для выяснения причины произошедшего.

"Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в августе 2023 года в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 37 человек. После этого Генпрокуратура объявила о масштабной проверке автозаправок в Дагестане. В результате проверок была прекращена работа 150 автозаправок из-за найденных нарушений, возбуждены два уголовных дела.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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