Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 12

28 сентября 2024, 12:11

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Тело еще одного погибшего найдено под завалами на месте взрыва на автозаправке в Дагестане, общее число погибших выросло до 12, сообщили спасатели. К лечению раненых привлечены врачи федеральных медцентров, отчитался Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября 10 человек погибли при взрыве на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Семь пострадавших были госпитализированы, еще четверо получили помощь амбулаторно. Ночью спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего.

В Карабудахкентском район введен режим ЧС муниципального уровня. 28 сентября объявлено днем траура в республике.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану. "К сожалению, это уже 12-й погибший. Еще 23 человека пострадали", - говорится в публикации.

Двое из 12 погибших – дети, сообщил Минздрав республики. По данным ведомства на 28 сентября, в больницах Махачкалы остаются четверо раненных при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет.

"Состояние их средней тяжести, угрозы жизни нет. В круглосуточным режиме им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены консультации с коллегами из федеральных центров", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Трое из четырех пострадавших госпитализированы в Республиканском центре ортопедии и травматологии, еще один - в городской клинической больнице, уточнил Минздрав.

Напомним, в августе 2023 года в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 37 человек. После этого Генпрокуратура объявила о масштабной проверке автозаправок в Дагестане. В результате проверок была прекращена работа 150 автозаправок из-за найденных нарушений, возбуждены два уголовных дела.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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