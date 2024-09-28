28 сентября 2024, 00:11

Траур объявлен в Дагестане после взрыва на АЗС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

28 сентября объявлено днем траура в Дагестане в связи с гибелью десяти человек при взрыве на заправке в пригороде Махачкалы, сообщил Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", десять человек погибли 27 сентября при взрыве на заправке в Новом Хушете на окраине Махачкалы, в том числе двое детей, сообщило МЧС. Семь пострадавших госпитализированы, еще четверо получили помощь амбулаторно, отчитался Минздрав Дагестана.

28 сентября в Дагестане объявлено днем траура, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днём траура", - написал он в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и пообещал поддержку

Меликов сообщил. что ведется расследование произошедшего. "Ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства случившегося, разбираться в причинах, работать над устранением последствий. Виновные, конечно, понесут наказание", - пообещал он.

В связи с трауром на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, сообщила администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Администрация Кизляра отчиталась, что в связи с объявленным трауром отменены "увеселительные мероприятия в честь дня города". "Запланированные на 28 сентября фестиваль и концерт на площади, а также выставка у фонтана и спортивные мероприятия, посвящённые 289-летию города, не состоятся. 28 сентября в 10:00 состоится митинг", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации. 

После взрыва около АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года, в результате которого погибли 37 человек, Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Из-за найденных нарушений была прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Примечание:

"Ростехнадзор анонсировал проверку всех АЗС в Дагестане", "11 человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Махачкале", "Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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