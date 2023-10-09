150 автозаправок закрыты в Дагестане после проверок

09 октября 2023, 17:59

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Из-за найденных нарушений прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", после взрыва около АЗС в Махачкале Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Следователи задержали арендатора склада со взрывоопасной селитрой, который был расположен вблизи автозаправки.

14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям.

Прокуроры в Дагестане по поручению генпрокурора проверили более 650 автозаправок и станций техобслуживания в связи с августовским пожаром на АЗС в Махачкале, в результате прекращена работа 150 заправок, сообщила сегодня Генпрокуратура.

"Всего в целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено свыше 1300 актов реагирования", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На многих заправках найдены нарушения требований о пожарной и промышленной безопасности. "В ряде случаев основанием для вмешательства послужила информация прокуратуры о реализации газа в отсутствие необходимой лицензии и с нарушением требований к эксплуатации взрывопожароопасного объекта. К работе на таких объектах привлекались необученные и неаттестованные в установленном порядке лица. Указанное создавало реальную опасность для жизни и здоровья потребителей", - указано в публикации.

После проверки на автозаправочной станции на окраине села Хаджалмахи Левашинского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кроме того, в Избербаше с 2019 года работала АЗС «Люкс» без лицензии, что стало основанием для уголовного преследования ее собственника. "В настоящее время работа этих заправочных станций приостановлена, ход и результаты расследования уголовных дел взяты прокурорами под контроль", - сообщила прокуратура.

В Дагогнях, а также в Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах "пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры" общим весом 280 тонн. "В результате прокурорского вмешательства данное взрывоопасное вещество перемещено в безопасное место", - отчиталось ведомство.

Взрывы на АЗС в Дагестане происходили неоднократно, и власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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