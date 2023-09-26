Число погибших в результате взрыва близ Махачкалы достигло 37

26 сентября 2023, 20:17

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Еще один пациент, пострадавший при взрыве на заправке близ Махачкалы, умер в московской клинике, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 119. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям. 25 сентября стало известно о смерти в московской больнице одного из пострадавших, общее число погибших достигло 36.

Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверку мер безопасности. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арендатор склада вблизи заправки в пригороде Махачкалы Эльдар Насрулаев арестован на два месяца по делу о взрыве. По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Умер еще один пациент, пострадавший при взрыве близ Махачкалы. Он был "в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву" и, "несмотря на усилия врачей, скончался". Общее число погибших достигло 37, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

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